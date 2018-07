Aachen-Aus für Opgun Louvo

Das ist wirklich schade: Auf der Geländestrecke der Aachener Soers wird es kein Wiedersehen mit Sandra Auffarth und Spitzenpferd Opgun Louvo, alias „Wolle“, geben. Der Wallach hat sich über Nacht in der Box verletzt.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Weltmeisterin von 2014 bekannt gegeben, dass der inzwischen 16-Jährige keine großen Championate mehr laufen soll. Eine Titelverteidigung des Paares im September in Tryon (USA) bei den Weltreiterspielen stand daher von vornherein nicht auf dem Plan. Die Teilnahme am Nationenpreis beim CHIO Aachen sollte für Sandra Auffarth und Wolle Höhepunkt der Turniersaison 2018 werden. Der französische Fuchs hatte der erfolgreichen Amazone den Weg an die Weltspitze ermöglicht, galoppierte mit ihr in den letzten zehn Jahren zu zahlreichen Einzel- und Mannschaftsmedaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften.

Heute schrieb seine Reiterin auf ihrer Facebook-Seite: „Leider gibt es keine guten News aus Aachen. Nachdem wir gestern gut angekommen sind, gab es heute den Schreck! Wolle muss sich vertreten oder über Nacht in der Box verletzt haben, gestern Abend ging es ihm nämlich noch super. Der Schmerz kommt auf jeden Fall aus dem Huf. Nun haben wir ihn – Dank des super Teams in Aachen – so gut wie möglich versorgt und Wolle muss nun leider wieder die Rückreise antreten. Für mich und Wolle bricht eine kleine Welt zusammen, wir waren so gut in Form. Doch jetzt ist es das Wichtigste, dass es ihm schnell besser geht!“

Sandra Auffarth wird in Aachen dennoch an den Start gehen. Mit ihrem Nachwuchspferd Viamant Du Matz startet sie im DHL-Preis der Vielseitigkeitsreiter, der am Freitag mit der Teilprüfung Dressur beginnt. Im Sattel von Derby-Pferd La Vista wird sie zudem im Parcours zu sehen sein.