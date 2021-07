Die DSP-Vielseitigkeitschampions 2021 sind gekürt

Auf dem Lusshof in Laupheim fand am Wochenende das Championat für Deutsche Sportpferde in der Vielseitigkeit statt. Gesucht und gefunden wurden die vier-, fünf- und sechsjährigen DSP-Champions 2021.

Die Vierjährigen traten in einer Eignungsprüfung Kl. A für Reitpferde mit Gelände an. Bestes Deutsches Sportpferd war hier die von Linda Sauter vorgestellte Ferrani v. Finest-Dr. Jackson D. In der Gesamtwertung der Prüfung waren die beiden Dritte mit ihren 40,2 Punkten, nach einer 8,5 in der Dressur (3.), 7,7 im Springen (4.) und 24 Punkten im Gelände (2.).

Die Silbermedaille ging mit 38,5 Punkten (Platz vier der Gesamtwertung) an Miluy Way v. Markus Deak xx-Levisto’s Big Boy unter Jennifer Miriam Bergmann-Krüger. Ihre Bewertungen lauteten 6,8 (7.) in der Dressur, 8,0 im Springen (3.) und 23,7 Punkte im Gelände (4.).

Drittbestes DSP-Pferd und Sechste in der Gesamtwertung (nicht platziert) wurde Duke’s Princess v. Duke of Hearts xx-Rainbow mit 36,5 Punkten. In der Dressur gab es eine 6,2 (10.), im Springen 7,2 (6.) und im Gelände 23,1 Punkte (6.).

Gleichzeitig wurden in dieser Prüfung auch die Trakehner Champions gekürt, die das Geschehen auch in der Gesamtwertung dominierten. So war es die von Sophie Grieger vorgestellte Helium-Camaro-Tochter mit dem schönen Namen Verheißung, die alle drei Teilprüfungen für sich entschied und damit sowohl den Sieg als auch den Titel der Trakehner Championesse holte. Ihre Noten: 8,8 in Dressur und Springen, 25,2 Punkte im Gelände. In Summe kam die Stute auf 42,8 Punkte.

Zweitbester Trakehner war Un Amigo v. Hirtentanz-Vivus, der ebenfalls von Jennifer Miriam Bergmann-Krüger geritten wurde. Hier gab es eine 8,6 in der Dressur (2.), ebenfalls 8,8 im Springen (1.) und 24 Punkte im Busch (2.). Gesamtergebnis: 41,4 Punkte.

Auf den Bronzeplatz der Trakehner und Rang fünf in der Gesamtwertung (nicht mehr platziert) galoppierte Pocket Rocket v. Sky Walker-Peintre Celebre xx mit Rebecca Bailer im Sattel. Die beiden erhielten eine 7,5 in der Dressur (5.), 6,0 im Parcours (10.) und 23,7 Punkte im Cross (4.), Gesamtergebnis: 37,2 Punkte.

Fünfjährige

Neue DSP-Championesse der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde ist Cajuga v. Casino Grande-St. Moritz Junior mit Mareike Pape mit 41,6 Punkten, was zugleich den Sieg in der Prüfung bedeutete, eine Kombinierte Prüfung der Klasse A**. Für ihren Auftritt in der Dressurpferdeprüfung Klasse A erhielt das Paar eine 8,2 (1.), eine 7,6 wurde es im Parcours (2.) und im Cross die 8,6 (3.).

Die Silbermedaille holte Kookie P v. Kalaska de Semilly-Sternkönig xx mit 40,3 Zählern. Kookie P war die Beste im Cross mit einer 8,8, hatte eine 7,1 auf dem Viereck (4.) und 6,8 (5.) im Parcours.

Bronze holten Duke’s Delight v. Duke of Hearts xx-Rubinero und Eva Terpeluk nach Baden-Württemberg mit 39,2 Zählern. Auch hier gab es eine 7,1 in der Dressur (4.). Im Springen wurde es die 7,2 (3.), im Gelände eine 8,3 (5.).

Bester fünfjähriger Trakehner wurde mit 39,1 Punkten Fine Artist v. Millennium-Cristobal mit Laura Schmager im Sattel. Die beiden waren mit einer 7,3 beste auf dem Viereck und mit 7,2 auch Beste im Parcours. Im Cross hatten die Richter dem Rappen eine 8,2 gegeben.

Vize-Championesse der fünfjährigen Trakehner wurde Lavida W v. Davidas-Cornus unter Sophie Grieger. Sie waren viertbestes Paar in Dressur und Springen (7,0 bzw. 6,0) und kamen mit einer 8,3 aus dem Cross.

Das drittbeste Trakehner Ergebnis lieferte mit Chumani vom Schwalbenrain unter Corinna Rapp eine weitere Tochter des Duke of Hearts xx aus einer Chronist-Mutter, die es auf 37,3 Punkte brachte. 7,0 in der Dressur (4.), 6,3 im Parcours (3.) und 8,0 im Gelände lauteten hier die Einzelergebnisse.

Sechsjährige

Die Sechsjährigen traten in einer Vielseitigkeitsprüfung Klasse L an. Allerdings waren nur sechs Pferde am Start, von denen lediglich zwei die Prüfung beendeten. Sieger wurde der von Liv Elin Gunzenhäuser vorgestellte Callisto R v. Coolio-Asti’s Amsterdam, Zweite Deichfürstin v. Dragon Hill-Domani Vengo unter Beena Taudor. Allerdings sind beide Pferde beim Hannoveraner Verband eingetragen.