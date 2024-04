Kentucky CCI5*-L 2024: Alle deutschen Pferde durch Verfassung in Lexington

Das CCI5*-L im Kentucky Horse Park in Lexington ist ein Klassiker im Vielseitigkeitssport und eines der bedeutendsten Turniere weltweit. In diesem Jahr sind unter den 35 Starterinnen und Startern auch drei Deutsche, davon zwei, die ihr Fünf-Sterne-Debüt geben.

Nachts kalt, tagsüber sonnig und ein knackiger Kurs – das CCI5*-L Kentucky 2024 beginnt heute mit der Dressur. Am Samstag steht der Geländekurs auf dem Programm. 35 Kombinationen gehen an den Start. Bei der Verfassungsprüfung bekamen die drei deutschen Pferde, Calvin Böckmanns The Phantom of the Opera, Malin Hotopp-Hansens Quidditch K und Christoph Wahlers D’Accord beim ersten Versuch grünes Licht.

Weltmeister muss zweimal vortraben beim CCI5*-L Kentucky

Ganz so glatt lief es nicht für alle Kandidaten. Eine Kombination aus Neuseeland, Matthew Grayling und Trudeau, zogen vor der ersten Verfassungsprüfung zurück. Zwei weitere Pferde mussten zunächst in die Holding Box, erhielten dann aber auch ein OK für den Start im hügeligen Terrain des „Bluegrass State“. Die beiden Paare waren die amtierende britische Weltmeisterin Yasmin Ingham mit Banzai Du Loir und das US-Duo Doug Payne und Quantum Leap.

Für Malin Hotopp-Hansen (hier geht’s zum Podcast mit ihr) ist es der erste Start auf Fünf-Sterne-Niveau. Während ihr Holsteiner Mannschafts-Vizeeuropameister problemlos zum CCI5*-L Kentucky nach Lexington flog, gab es bei der Reise der Reiterin einen „Vorbeiläufer“. Ein nicht erreichter Anschlussflug bescherte ihr eine Nacht auf Island, inklusive morgendlicher Joggingrunde zwischen Fischfabriken und Meer. Aber auch sie ist schließlich gut angekommen.

Der jüngste im deutschen Trio ist Calvin Böckmann. Er wird an seinem 23. Geburtstag auf die Strecke gehen. Er hat den 13-jährigen Holsteiner The Phantom of the Opera am Start. Auch für Böckmann ist es das erste Mal, das er sich in der schwersten Kategorie des Vielseitigkeitssports versucht.

Erfahrener ist da Christoph Wahler. Er war mit seinem Mannschaftsweltmeister von 2022, Carjatan S, schon Zweiter in Luhmühlen und beendete das CCI5*-L Badminton, die schwerste Vielseitigkeitsprüfung der Welt im Jahr 2022. Doch nach Lexington hat er nicht seinen EM-Vierten von 2023 dabei, sondern den deutschen Vizemeister, D’Accord. Der Hannoveraner Diarado-Sohn geht sein erstes Fünf-Sterne-Event und hatte in Vorbereitung darauf vor einigen Wochen schon Platz zwei in Strzegom erzielt.

Startzeiten der Deutschen in Lexington

Calvin Böckmann ist der erste deutsche Starter im Viereck um 14.40 Uhr Ortszeit (20.40 Uhr in Deutschland). Um 15.58 Uhr (21.58) beschließt Malin Hansen-Hotopp mit Quidditch K den ersten Dressurtag. Christoph Wahler und D’accord werden am Freitag um 13.40 Uhr (19.40) vor den Dressurrichtern erwartet. Das Gelände als Herzstück des Events findet am Samstag ab 13 Uhr (19.00) statt. Die Konkurrenz ist stark. So sind unter anderem neben Yasmin Ingham auch Tom McEwen und JL Dublin sowie Oliver Townend mit Cooley Rosalent in die USA geflogen.

Die Startlisten des CCI5*-L Kentucky 2024.

Einen Blick auf die Geländestrecke kann man hier werfen.