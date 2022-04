Kreuth: Michael Jung weiter auf Siegeswelle

Wenn’s läuft, dann läuft’s… Erst vor zwei Wochen legte Michael Jung im niederländischen Kronenberg einen Saisonauftakt nach Maß hin, nun hat er in Kreuth genau da angeknüpft. Die Konkurrenz hatte keine Chance.

Ende April musste der elfjährige Highlighter v. Natal unter Michael Jung in Kronenberg noch seinem Stallkollegen Chipmunk in der CCI3*-S-Prüfung der Vortritt lassen und wurde Zweiter. Nun war das Paar beim Traditionsturnier in Kreuth am Start – und sicherte sich den CCI3*-S Sieg mit Weile.

Nach der Dressur lagen die beiden mit 25,1 Minuspunkten auf Rang zwei, im Parcours blieben alle Stangen liegen, im Gelände kamen 9,6 Zeitstrafpunkte hinzu. Mit 34,7 Minuspunkten insgesamt lagen die beiden genau neun Punkte vor Malin Hansen-Hotopp, die sich im Sattel von Quidditch K, einem zehnjährigen Holsteiner Nachkommen v. Quiwi Dream, von Rang zehn nach der Dressur (29,7 Minuspunkte) mit einem fehlerfreien Parcours auf Platz zwei vorarbeitete und diesen auch mit 14 Zeitstrafpunkten im Gelände nicht mehr hergab – insgesamt 43,7 Minuspunkte. Mit ebenfalls großem Abstand, 53,1 Minuspunkten, folgte der Franzose Maxime Livio mit dem französischen Hengst Enjoy de Keroue. In der Dressur kamen die beiden auf 25,9 Minuspunkte. Zwei Abwürfe im Parcours und 19,2 Zeitstrafpunkte ließen das Punktekonto dann merklich ansteigen.

Guter Start…

Richtig gut ins Turnier gestartet war Dirk Schrade mit der neunjährigen Lando xx-Tochter La Duma. Die beiden setzten sich nach der Dressur mit 22,9 Minuspunkten an die Spitze, im Parcours fielen dann aber gleich fünf Stangen. Schrade zog die Stute vor dem abschließenden Gelände zurück.

Insgesamt 26 Teilnehmer gingen in der Prüfung an den Start, elf zogen zurück, vier gaben im Gelände auf bzw. schieden aus, zwei Reiter und eine Reiterin beendeten den Parcours nicht.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.