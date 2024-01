Markus Fuchs wird Springtrainer der Schweizer Elite-Vielseitigkeitsreiter

Nach dem Tod von Lesley McNaught (wir berichteten) hatten die Schweizer Vielseitigkeitsreiter keinen Springtrainer mehr. Nun ist ein Nachfolger gefunden.

Kein Geringerer als Markus Fuchs tritt die Nachfolge der verstorbenen Lesley Mc Naught an. Markus Fuchs ist der Bruder von Thomas Fuchs und damit der Onkel von Martin Fuchs, der heute die Familienfahnen hochhält. Über Jahre war der 68-jährige Markus Fuchs einer der besten Springreiter der Welt. Vor allem mit dem Hengst Tinka’s Boy hat er zahlreiche Erfolge gefeiert, zum Beispiel die Mannschaftssilbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000. Insgesamt nahm Fuchs an fünf Olympischen Spielen, sieben Europa- und zwei Weltmeisterschaften teil. Bei sieben Weltcup-Finals sprang er viermal aufs Treppchen, einmal aufs oberste.

Nun wird er sein Wissen und seine Erfahrung an die Schweizer Elite-Vielseitigkeitsreiter weitergeben. Die Sportmanagerin von Swiss Equestrian, Evelyne Niklaus, sagt: „Als Dachverband des Schweizer Pferdesports sind wir mit Markus Fuchs seit vielen Jahren verbunden. Wir kennen seine Qualitäten als Reiter und Trainer, und er ist ein absoluter Teamplayer. Wir sind überzeugt, dass er mit der Schweizer Vielseitigkeitselite im Hinblick auf Paris 2024 den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen und die Reiter sportlich weiterbringen wird.“

Der Equipechef der Schweizer Buschreiter, Dominik Burger, erinnerte auch an Lesley McNaught: „Wir sind Markus sehr dankbar, dass er sich für die Vielseitigkeitselite engagiert. Seine Fähigkeiten sind unbestritten. Unsere Reiter konnten viel von Lesley lernen und sie werden sie im Herzen weitertragen. Nun gilt es weiterzugehen, und ich bin überzeugt, dass es Markus gelingen wird, unsere Paare hervorragend auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm!“

Im Gelände werden die Schweizer Vielseitigkeitsreiter weiterhin von Andrew Nicholson betreut. Für die Dressur ist Gilles Ngovan als Trainer verantwortlich.

swiss-equestrian.ch