Michael Jung führt mit fünf Punkten Vorsprung nach Dressur in Kentucky

Beim ihrem gemeinsamen Debüt auf Fünf-Sterne-Niveau führen Michael Jung und Chipmunk nach der Dressur deutlich in Kentucky.

20,1 Minuspunkte stehen nach der Dressur auf dem Konto von Chipmunk und Michael Jung. Das Debüt auf Fünf-Sterne-Niveau von „fischerChipmunk FRH“ hat damit schon einmal hervorragend begonnen. Für diejenigen, die in Sachen Umrechnung von Dressurergebnissen in der Vielseitigkeit in Strafpunkte, nicht ganz so bewandert sind: Das Paar erhielt 79,87 Prozent von den drei Richtern Grettchen Butts (USA), Nick Burton (GBR) und Christian Steiner (AUT). Eine komfortable Ausgangslage für das Gelände.

Auf die Cross Country-Strecke wird Michael Jung am Samstag gehen. Dann, wenn es in Deutschland schon abends ist. Die Strecke ist 6.308 Meter lang und es geht über 27 Hindernisse. Die Idealzeit ist mit 11,04 Minuten bemessen.

Platz zwei der 45 Starter nimmt aktuell die Britin Sarah Bullimore ein. Mit ihrem Oldenburger Courouet erzielte die Bronzemedaillengewinnerin der Europameisterschaft von Avenches 2021 25,7 Strafpunkte. Dritter ist nach der Dressur der US-Amerikaner Bruce Davidson jr. mit Carlevo (27,4) vor der Britin Yasmin Ingham und Banzai du Loir (28,1).

