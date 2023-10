Michael Jungs Pflegerin Lena Steger mit neuen Plänen

Nach sieben Jahren, in denen sie gemeinsam um die Welt gereist sind, muss Michael Jung zukünftig auf seine Turnierpflegerin Lena Steger verzichten.

Das gibt Lena Steger selbst auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Die anstehende Reise nach Strzegom wird die letzte sein, bei denen sie Michael Jung und seine Pferde begleitet. „Ich habe immer gesagt, dass ich es fühlen werden, wenn der richtige Moment da ist, aufzuhören mit den Pferden zu arbeiten. Ganz sicher werde ich die Arbeit als Pfleger vermissen, aber ich bin auch bereit, nun mehr Zeit für mich zu haben“, sagt sie zu ihrer Entscheidung.

In den sieben Jahren, die sie nun für Michael Jung gearbeitet hat, war Lena Steger unter anderem mit bei den Olympischen Spielen in Tokio, den Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro und vier Europameisterschaften dabei. Sie hat nicht nur die Vielseitigkeits-, sondern auch die Springpferde begleitet und war nicht nur mit dem aktuellen Superstar des Stalls Jung, Chipmunk, sondern auch mit Rocana und Sam unterwegs.

Buschreiter.de hatte diese Meldung zuerst.