Nach dem Tod ihres Toppferdes Billy the Red verabschiedet sich Kristina Cook aus dem Topsport

Die britische Vielseitigkeitsreiterin Kristina, Tina, Cook hatte in den letzten Tagen schwierige Entscheidungen zu treffen, wobei die eine die andere bedingte.

Eigentlich sollte der 15-jährige Württemberger Wallach Billy the Red in Badminton an den Start gehen. Doch in der Vorbereitung zeigte sich ein gesundheitliches Problem. Tina Cook und die Besitzer des Fuchses, Elisabeth Murdoch und Keith Tyson, beschlossen, dass es an der Zeit wäre, den hoch erfolgreichen Wallach in den Ruhestand zu schicken. Doch der Versuch scheiterte. Nach einigen Wochen Weide zeigte sich jedoch, dass das auf Dauer keine „praktikable oder glückliche Lösung“ für den „ruhelosen Geist dieses schlauen Pferdchens“, wie Tina Cook es gegenüber Horse & Hound ausdrückte. Was also tun? Schlussendlich musste die Entscheidung getroffen werden, Billy the Red einzuschläfern.

Tina Cook beschloss daraufhin ebenfalls ihre Karriere im großen Sport an den Nagel zu hängen. Sie will weiterhin Pferde bis Drei-Sterne-Niveau ausbilden. Aber Starts auf Vier- und Fünf-Sterne-Niveau soll es für sie nicht mehr geben. „Ich habe die Entscheidung getroffen, die für das Pferd die richtige war“, sagte Cook weiter. „Die Pferde wachsen mir so ans Herz. Ich war so traurig, aber wenn man ihnen keine glückliche Rente ermöglichen kann, muss man tun was das Richtige für das Pferd ist.“

Tina Cook will sich nun auf die jungen Pferde und ihre beiden Kinder konzentrieren. Ihr 15-jähriger Sohn Harry ist begeisterter Rugby-Spieler, die Tochter Isabelle (17) eifert ihrer Mutter nach. Isabelle hat dieses Jahr Mannschaftsgold und Einzelsilber bei den Europameisterschaften der Junioren im Sattel der selbstgezogenen Stute Mexican Law gewonnen.

Billy the Red – eine Erfolgsgeschichte

Billy the Red ist ein Sohn von Springvererber Balou du Rouet aus einer Stan the Man xx-Mutter. Gezogen wurde er von der Tierärztin und Journalistin Dr. Michaela Weber-Herrmann, die auch für St.GEORG schreibt.

Die Grundausbildung des Wallachs hatte Julia Schmid in Baden-Württemberg übernommen, die zum Beispiel auch Michael Jungs Rocana und Wild Wave in den Sport gebracht hat.

Auf internationaler Ebene saß zunächst die Kanadierin Cathryn Robinson im Sattel von Billy the Red, ab 2014 dann Kristina Cook. Noch im selben Jahr nahmen die beiden an den Weltmeisterschaften der junge Vielseitigkeitspferde teil, wo sie fehlerfrei im Gelände waren, aber mit acht Fehlern im Parcours am Ende 24. wurden. Doch schon im Jahr darauf waren sie Dritte beim Nationenpreisturnier in Boekelo.

2016 ging Billy the Red in Pau seine erste Vier-Sterne-Vielseitigkeit und wurde auf Anhieb Neunter. Im Jahr darauf war er Zehnter in Badminton und belegte bei den Europameisterschaften in Strzegom Rang vier in der Einzelwertung und holte Gold mit der Mannschaft. 2018 waren die beiden als Einzelpaar bei den Weltreiterspielen in Tryon am Start und wurden Neunte. Das letzte gemeinsame Championat waren die Europameisterschaften in Luhmühlen, wo es Silber mit der Mannschaft wurde.

2019 war Billy the Red zudem Siebter beim CCI5* in Badminton. Sein letzter Start war die Fünf-Sterne-Vielseitigkeit in Pau, fünf Jahre nachdem er am selben Ort sein Debüt in der Königsklasse gegeben hatte. Zum Abschluss wurde es Rang 16.

Tina Cook – eine Erfolgsgeschichte

Nicht nur Billy the Red hat Kristina Cooks Karriere maßgeblich geprägt. Ein anderes unvergessenes Pferd ist Miners Frolic, mit dem die 52-Jährige ebenfalls riesengroße Erfolge gefeiert hat. Mit ihm holte sie bei den Europameisterschaften 2009 in Fontainebleau Doppelgold und ritt ihn außerdem bei der EM 2013 in Malmö, allerdings ohne Medaille.

Bei den Weltreiterspielen 2010 in Kentucky gehörten die beiden zum siegreichen Team, und zweimal vertraten sie das Vereinigte Königreich bei Olympischen Spielen. 2008 in Hongkong gewannen sie zwei Bronzemedaillen. Bei den Spielen in London wurde es Silber mit der Mannschaft und Platz sechs in der Einzelwertung.

Ihre erste WM war Cook jedoch auf Captain Cristy 2002 in Jerez geritten. Damals wurde sie 22. Ein Jahr später starteten die beiden auch als Einzelpaar bei der EM in Punchestown und belegten Rang 37.