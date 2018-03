Pratoni: Michael Jung mit Zukunftshoffnung und Routiniers an der Spitze

Vielseitigkeitsolympiasieger Michael Jung beginnt seine grüne Saison im italienischen Pratoni del Vivaro. Mitgenommen hat er sowohl seine Cracks für die Drei-Sterne- als auch einen internationalen Debütanten für die Ein-Sterne-Prüfung.

Mit zehn Startern ist der CIC3* noch nicht allzu üppig besetzt. In Führung liegt nach der Dressur Michael Jung mit seinen beiden Stars. Rocana kam auf 22,5 Minuspunkte oder 77,5 Prozent und rangiert damit an erster Stelle vor Olympiapartner Sam mit 26 Minuspunkten bzw. 74,04 Prozent. Für Sam steht die letzte Saison vor der Tür. Das hat Michael Jung neulich auf Facebook öffentlich bestätigt. Der nun 18-jährige Württemberger, der in seiner Karriere mehr gewonnen hat als je ein Pferd vor ihm, soll im Mai in Badminton gehen.

Noch ein weiterer deutscher Starter ist in der Drei-Sterne-Tour dabei: Kai Ruggaber. Sein Carnamoyle erhielt 63,37 Prozent.

Erste Vielseitigkeit für Wild Wave

Michael Jung hatte außerdem den erst sechsjährigen Holsteiner Wild Wave mit nach Pratoni genommen. Bislang war der Halbblüter v. Water Dance xx-Acobat II nur in Geländepferdeprüfungen gegangen, und das mehrheitlich gar nicht mit Jung, sondern seiner Schülerin Isabel English. Nun feiert er also gleich zwei Premieren: die erste Vielseitigkeit und das erste internationale Turnier.

Die Dressur für die lange Ein-Sterne-Prüfung war schon mal spitze: 17,3 Minuspunkte oder anders, 82,73 Prozent. Damit liegen sie weit vorne vor der Italienerin Elisabetta Moranzoni auf Crown Boy (75,80, 24,2) und Freundin Faye Füllgräbe mit Go For S, der auch erst sechsjährig ist (72,61, 27,4).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.