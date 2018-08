Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans auf dem Weg der Besserung

Anfang Juni war der irische Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans schwer gestürzt und hatte dabei massive Kopfverletzungen erlitten. Er lag lange im Koma. Nun gibt es sehr positive Nachrichten.

In einem Statement des irischen Verbands „Horse Sport Ireland“ heißt es, Jonty Evans sei inzwischen wieder daheim in Großbritannien eingetroffen. Die ersten Wochen nach seinem Unfall hatte er in Irland verbracht, zunächst im Beaumont und dann im Connolly Hospital, Dublin, wo die ersten Rehamaßnahmen durchgeführt wurden. Die werden nun in seiner Wahlheimat fortgesetzt.

„Das Ärzteteam rät weiterhin, dass Jonty in einer ruhigen und stillen Umgebung bleibt. Die Besucherzahl sollte sich strengstens auf ein Minimum beschränken. Seine Genesung wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Langzeitaussichten sind ermutigend.“

Auch Jonty selbst hat sich inzwischen zu Wort gemeldet: „Ich bin überwältigt von der Unterstützung, die ich von den Betreuern in den Krankenhäusern Beaumont und Connolly erfahren habe. Ich bin noch nicht über den Berg. Aber ich werde weiterkämpfen.“

