Michael Jung und Rocana nicht bei den Weltreiterspielen dabei

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) soeben mitteilte, wird eine Veränderung im deutschen Vielseitigkeitsteam geben. Michael Jung ist seit 2009 zum ersten Mal nicht Teil des deutschen Championatsteams.

Den Grund erklärt Joachim Jung: „Die Stute hat sich vorne links das Fesselgelenk gestaucht.“ Eine gute Prognose hätte gebe es aber auch: „Die Prognose ist langfristig gut.“ Dennoch seien die Weltreiterspiele zu früh. Die Vielseitigkeitspferde gehen bereits Anfang kommender Woche wieder auf die Reise in Richtung Tryon.

Michael Jung und Rocana wären das einzige Paar im deutschen Team gewesen, das 2014 auch bei den Weltreiterspielen in der Normandie dabei gewesen war – und damals Silber in der Einzel- und Gold in der Mannschaftswertung gewonnen hatte. Im Frühjahr waren die beiden Zweite beim CCI4* in Kentucky.

Bundestrainer Hans Melzer: „Für unser Team ist das natürlich ein ganz herber Verlust. Michael Jung ist seit neun Jahren immer bei Championaten dabei gewesen und hat immer eine Medaille gewonnen, sei es in der Team- oder Einzelwertung. Das ist nicht zu ersetzen.“

Sandra Auffarth kann die Koffer für Tryon packen

Anstelle von Jung und Rocana tritt nun die Titelverteidigerin in Tryon an, Sandra Auffarth. Mit dem erst neunjährigen Franzosen Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) war sie nach ihrer sensationellen Runde im Busch von Strzegom und dem Sieg der Prüfung als Reservistin vorgesehen gewesen. Nun ist sie mit dabei.

Der Bundestrainer sagt: „Ich bin zuversichtlich, dass Viamant du Matz seine aufsteigende Form behält und mit seiner erfahrenen Reiterin in Tryon eine gute Leistung erbringen wird.“