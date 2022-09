WM Pratoni: WM-Debütantin Alina Dibowski mit 30,6 nach der Dressur

WM-Debütantin Alina Dibowski mit Barbados in Pratoni mit gutem Einstieg im Seniorenlager. 21-Jährige mit Barbados auf Platz 35 nach Dressur.

Alina Dibowski ist WM-Debütantin und startet als Einzelreiterin in Pratoni. Die 21-Jährige und ihr langjähriger Barbados waren heute kurz vor der Mittagspause gefragt. Gestern beim mäßigen Auftakt für das deutsche Team hatte sie zugeschaut. Heute war die Tochter von Mannschafts-Olympiasieger Andreas Dibowski nun kurz vor der Mittagspause an der Reihe.

Spätestens seit ihrem phänomenalen Platz drei in Haras du Pin weiß auch die Konkurrenz, dass mit Alina Dibowski zu rechnen ist. Bei ihrem Championatsdebüt bei den Senioren mit gerade einmal 21 Jahren gibt sich die Tochter des hier als Pfleger fungierenden Andreas Dibowski selbstbewusst. Nach ihrer Dressur mit Barbadis, bei der ihr keine groben Fehler unterliefen, leuchteten 30,6 Minuspunktze auf der Anzeigetafel auf. „Im ersten Moment hätte ich mir tatsächlich etwas mehr erhofft, aber es sind Weltmeisterschaften und da sind sie natürlich auch strenger. Und vielleicht habe ich in der ein oder anderen Lektion ein paar Punkte liegenlassen. Aber im Ganzen bin ich erst einmal zufrieden, auch mit der Performance von meinem Pferd, also kann ich gar nicht meckern“, so die erste Bilanz.

Bundestrainer lobt das „Küken“ Alina Dibowski

Die Teamreiter hätten die WM-Debütantin als das „Küken“ gut aufgenommen, erzählt Alina Dibowski. Bundestrainer Peter Thomsen war voll des Lobs: „Das Pferd ist kein Bewegungskünstler, aber sie hat nach meiner Meinung alles richtig gemacht“.

Alina Dibowski wird nun mit ihrem „Pfleger“ Andreas sich auf den Cross vorbereiten: „Da ist er die Perfektion schlechthin und ich hoffe irgendwann, seinem Stil wirklich annähernd gerecht zu werden. Jetzt hier übernimmt er natürlich alle Sachen, die so anfallen und ansonsten reicht seine Präsenz – das beruhigt mich schon.“

