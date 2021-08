Das Fräulein Inge unter Amke Gröttrup neue Bundeschampionesse der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde

Das Fräulein Inge und Amke Gröttrup haben sämtliche Favoriten beim Bundeschampionat der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde in Warendorf hinter sich gelassen.

Mit einem hervorragenden Start in der Dressur und einer sensationellen Geländerunde am Finaltag sicherte sich Das Fräulein Inge v. Don Index aus einer Rotspon Mutter mit ihrer Reiterin Amke Gröttrup sich den Bundeschampion-Titel der sechsjährigen Vielseitigkeitspferde. Die Stute stammt aus der Zucht von Peter Broers aus Großefehn und steht im Besitz von Hans-Günther Gröttrup.

Besonders im Gelände kamen die Richter nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Durchweg gab es für die Hannoveraner Stute auf ihre Geländerunde keine schlechtere Bewertung als „sehr gut“ – Galopp, Springmanier sowie Gesamteindruck, alles 9,0.

Das Highlight war dann schließlich die Wertnote für die Ausbildung und Rittigkeit. „Da gibt es wirklich gar nichts dran zu meckern, eine glatte 10,0“, so der O-Ton des Richtergremiums. Besser geht es nicht!

Damit entschied die Rappstute das Gelände, sowie auch die Gesamtprüfung mit einer Endsumme von 38,4 Punkten für sich. Und zu der Goldenen Schleife, Medaille und Siegerschärpe gewann Amke Gröttrup zudem noch den Tierschutzpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Was für ein Wochenende!

Silber und Bronze an Louise Romeike

Den Silberrang erkämpften sich die schwedische Olympiareiterin Louise Romeike und ihr Schimmelwallach Clearsky (Z.: Cristina Trauffer B.: Susanne Romeike). Mit einer ordentlichen Dressurvorstellung (7,7), der höchsten Wertnote im Springen (8,6) und einer tollen Runde im Gelände sicherte sich der Clearway-Sohn aus einer Corrado I-Mutter den zweiten Platz.

Mit einer „überragenden Galoppade (9,0) und einer sehr guten, übersichtlichen Springmanier (9,0)“ überzeugte der Holsteiner die Richter von sich. Ursprünglich gingen die beiden als führendes Paar ins Gelände. Da die Geländerunde jedoch doppelt zählt, hat ihre 8,8 für den Sieg letztendlich nicht ganz gereicht. Mit 38,2 Punkten reihten sie sich am Ende knapp hinter dem Siegerpaar Das Fräulein Inge und Amke Gröttrup ein.

Auch die Bronzemedaille konnte Louise Romeike mit in den hohen Norden nehmen, Rockett heißt der Medaillenträger. Der Rock Forever-Sohn aus einer Mighty Magic-Mutter legte eine tolle Geländerunde (8,9) hin. Mit viel Übersicht am Sprung und einer gewaltigen Galoppade überzeugte Rockett die Richter im Finale. Das junge Nachwuchstalent wurde von Burkhard Schwarz gezogen und ist im Besitz von Louise Romeikes Schwiegervater, dem zweifachen Olympiasieger, Hinrich Romeike.

Weitere Platzierte

Gleich hinter den Podesträngen platzierte sich, der schon letztes Jahr als Favorit bei den Fünfjährigen antrat, der Hannoveraner Contendro-Sohn Chin Tonic (Z.: Wolfgang Lutz aus Langwedel B.: BG Chin Tonic). Unter der frischgebackenen Olympiasiegerin Julia Krajewski bekam der Vollbruder von Chipmunk (nun Olympiapferd von Michael Jung) die dritthöchste Note in der finalen Prüfung. Die 9,1 aus dem Gelände konnte das nicht so ideal gelaufene Springen (zwei Abwürfe) schließlich wieder ausgleichen. So hieß es am Ende jedoch trotzdem „nur“ Rang vier für die beiden.

Auf dem fünften Platz rangierte Peppermint Patty (v. Perigueux – Contendro I Z.: Dietrich Meyer B.: Britta Züngel) unter Stephan Dubsky. Ganz dicht dahinter mit nur 0,01 Prozent Differenz, ritt der junge Bundeswehrsportsoldat Jérôme Robiné seinen von den Eltern Sabine und Frank Robiné selbstgezogenen Wallach Coby (v. Contendro – Hotline) auf den sechsten Platz.

Lisette Robiné