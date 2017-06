Erste PS-Online.Auction mit 60.000 Euro-Fohlen

Besser als erwartet lief die erste Online Auktion von Paul Schockemöhle, PS-Online.Auction. Das bestbezahlte Springfohlen wechselte für 60.000 Euro nach Saudi-Arabien. Das top Dressurfohlen brachte 51.000 Euro.

Balina Blue, eine Tochter von Olympiasieger Big Star aus einer Mutter v. Chacco Blue, heißt das in der Lewitz gezogene Nachwuchstalent, das Kunden aus Saudi-Arabien 60.000 Euro wert war. Die Großmutter Cajandra Z brachte unter anderem auch den Vererber Conthargos.

Unter den Dressurfohlen avancierte der Vitalis-De Niro-Sohn Vuitton aus der Zucht von Josef Bramlage in Sögel zur Preisspitze. Er kostete 51.000 Euro und bleibt in Deutschland.

Insgesamt waren auffällig viele Springfohlen richtig teuer, beispielsweise auch der in der Lewitz gezogene OS-Hengst Chaccolo v. Chacco Blue-Carembar de Muze (London), der für 36.000 Euro ein neues Zuhause innerhalb Deutschlands fand.

Der Veranstalter gibt als Durchschnittspreis 18.270 Euro für 25 Fohlen an. Zehn Tage lang konnte auf die Youngster geboten werden. Die Resonanz verblüffte den Veranstalter selbst: „Ehrlich gesagt, war ich von Anfang an überrascht, wie gut unsere Online Fohlenauktion angenommen wurde, vom ersten Tag an“, sagte Paul Schockemöhle. „Aber was in den letzten Minuten Auktionszeit für jedes einzelnen Fohlen ablief, war absolut spannend. Ganz anders als bei einer Live-Auktion, aber mindestens ebenso aufregend.“ Die Auktionszeit endete für jedes Fohlen zu einer anderen Zeit, damit jeder interessierte Käufer tatsächlich die Chance hatte, für jedes seiner ausgesuchten Fohlen aus dem Lot zu bieten.

„Mit dieser Fohlenauktionsform haben wir eine Win-Win-Situation für alle geschaffen“, findet Schockemöhle. „Für die Züchter bedeutet diese Form der Auktion weniger Aufwand, mehr Chancen und mehr Erfolg. Die Käufer können bequem von Zuhause alle Fohlen in Ruhe ansehen und ersteigern. Und den größten Vorteil haben Fohlen und Mutterstute, die wesentlich weniger reisen müssen.“

Die zweite Auflage der Online-Fohleauktionen ist bereits in Vorbereitung. Alle Infos: www.ps-online.auction.