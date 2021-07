Finale Furioso bei der letzten Fohlenauktion 2021 auf Schloss Wickrath

Auf Schloss Wickrath findet dieses Wochenende die zweite und letzte Fohlenauktion des Rheinlands für dieses Jahr statt. 24 Dressur- und Springtalente, denen Leistung im Blut liegt, suchen neue Besitzer.

Da ist zum der junge Mann auf dem Aufmacherbild dieses Beitrags, Valentin B v. Vidar-Stalypso-Narew xx von Daniel Baldsiefen in Lindlar. Valentin B ist nicht nur bildhübsch, er bewegt sich auch weit überdurchschnittlich und macht seinem Vater in dieser Hinsicht alle Ehre.

Der führt über seine Väter Viscount, Edward und Contendro selbst Hengste in seinem Pedigree, deren Kinder sowohl über den Stangen als auch im Viereck und auch im Cross eine gute Figur machen. Und Vidar selbst war 2019 Vierter beim Bundeschampionat des fünfjährigen Dressurpferdes.

Valentins Mutter, die Staatsprämienstute Susi Sonnenschein, hat mit Stalypso einen der Stammhalter der Stakkato-Dynastie zum Vater, die ja derzeit mit Hengsten wie Stargold von Marcus Ehning auf der ganzen Welt für Furore sorgt. Der Vollblüter Narew xx bringt den wichtigen Schuss Edelblut mit und der dritte Muttervater Akzent II ist wiederum ein Hengst, der doppeltalentiert vererbte. Aus dem Mutterstamm gingen sowohl S-erfolgreiche Spring- als auch Dressurpferde hervor.

Sieger im NRW-Fohlenchampionat

Die Katalognummer 8 mit Namen Feingold ist die Gelegenheit, den frisch gekrönten NRW-Fohlenchampion der dressurbetonten Fohlen zu erwerben. Harald Gassen aus Heinberg schickt dieses edel aufgemachte Hengstfohlen v. Fidertanz-Apache-Quattro B nach Wickrath.

Der selbst bis Grand Prix ausgebildete Fidertanz muss nicht näher vorgestellt werden. Seine Kinder wie beispielsweise Franziskus (Ingrid Klimke), Foundation (Matthias Rath) oder dessen Vollbruder Crystal Friendship (Anabel Balkenhol) machen auf allen Vierecken der Welt Werbung für ihren Vater.

Interessant im Mutterstamm dieses kleinen Fuchses: Die Holsteiner Ururgroßmutter Wella v. Lord brachte die international hoch erfolgreichen Springpferde Quaprice Bois Margot (Julien Epaillard) und Ornella (Doda de Miranda).

Stammhalter des früh verstorbenen Vaters

Apropos Fidertanz – der spielt auch im Pedigree der Katalognummer 6 aus der Zucht von Leander de Heer in den Niederlanden eine wichtige Rolle. Unter anderem. Der erste Eindruck dieses Fohlens mit Namen Begin the Dream: schwarz und schön. Der zweite Eindruck in Bewegung: hoch elastisch und mit einer Mechanik ausgestattet, die seinem Vater alle Ehre macht. Und damit ist man dann beim dritten Eindruck beim Blick aufs Pedigree: außergewöhnlich.

Begin the Dreams Vater ist der Sprehe-Hengst Bernay v. Boston-Lord Loxley, der mit der Stallreiterin Simone Pearce (AUS) auf dem Weg Richtung Grand Prix war, als er 2020 viel zu früh starb.

Die Mutter Daydream v. De Niro-Sandro Hit-Ravallo ist selbst als Schaustute dekoriert und brachte schon mehrere Auktionspferde. Die Großmutter stellte mit Quanticus bereits einen gekörten Sohn. Und die Urgroßmutter, die Ravallo-Tochter Reine Freude, ist keine Geringere als auch die Mutter eben jenes Fidertanz. Zudem brachte sie 2017 mit Bel Amour einen weiteren in Verden prämierten Hengst.

24 Talente

Neben diesen drei genannten Fohlen warten noch 21 weitere hoch talentierte Youngster des Jahrgangs 2021 auf neue Besitzer. Darunter sind beispielsweise auch zwei Kinder des Dynamic Dream sowie zwei Fohlen aus dem Züchterhaus, aus dem auch Helen Langehanenbergs Zukunftshoffnung Escamillo hervorgegangen ist.

Bidup ist Sonntag, 18 Uhr. Bis dahin kann sich registriert und mitgeboten werden.

Für Fragen zu den Fohlen steht Yannick Pferdmenges zur Verfügung, Tel.: +49 1575 3262858

Die gesamte Kollektion finden Sie hier.