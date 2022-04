Führungswechsel beim Trakehner Verband geplant

Reibungsloser Führungswechsel – auch das kann es geben bei deutschen Zuchtverbänden. Der Trakehner Verband meldet, dass Zuchtleiter und Geschäftsführer Lars Gehrmann zum 1. Juni 2023 seine Ämter abgibt. Sein Nachfolger stammt aus berühmten Züchterhaus und ist bereits bestens bekannt, nicht nur bei den „Trakis“.

Der Führungswechsel verläuft denkbar einfach beim Trakehner Verband: Lars Gehrmann, der seit 1993 als Zuchtleiter und Geschäftsführer des Trakehner Verbandes und Geschäftsführer der Trakehner GmbH die Geschicke rund um das ostpreußische Warmblutpferd Trakehner Abstammung lenkt, geht am 31. Mai 2023 in Rente. Damit räumt er den Platz für seinen aktuellen Stellvertreter Neel-Heinrich Schoof. Der studierte Agrarwissenschaftler stammt aus Dithmarschen. Seine Mutter züchtet Trakehner, sein Vater Otto-Boje Schoof Holsteiner – unter anderem erblickte auf dem Hof der Schoofs bei Heide der Weltcupsieger Cento das Licht der Welt.

Neel-Heinrich Schoof: seit 2015 beim Trakehner Verband

Der designierte Nachfolger von Lars Gehrmann kam vor sieben Jahren zum Trakehner Verband. Schoof ist in der Vermarktung aktiv, vor allem hat er aber auch sportliche Gene, die bei den Trakehnern für eine Blutauffrischung sorgen können, gesucht und gefunden. Mehrere Angloaraber aus dem Spring- und Vielseitigkeitsbereich hat Schoof den Züchtern nahegelegt.

Der Ende Mai 2023 aus dem Amt scheidende Gehrmann sieht die Trakehner mit diesem Führungswechsel in trockenen Tüchern: „Meine selbst getroffene Entscheidung ist lange gereift. Neel-Heinrich Schoof genießt hohe Wertschätzung für seine kompetente und außerordentlich engagierte Arbeit und dabei ist er nah am Züchter und nah am hippologischen Geschehen.“

Für Gehrmann markiert das Jahr 2023 ein Jubiläum: „2023 wird Lars Gehrmann den Trakehner Verband 30 Jahre lang erfolgreich geführt haben“, betont Dr. Norbert Camp, Vorsitzender des Trakehner Verbandes. „Wir freuen uns, dass er zugesagt hat, beratend für den Trakehner Verband tätig zu bleiben. Der Generationswechsel ist gut vorbereitet.“ Und weil aller guten Dinge drei sind, freut sich nicht nur der scheidende Geschäftsführer und der aktuelle Präsident. Auch „der neue“ krempelt schon einmal gedanklich die Ärmel hoch: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die damit verbundene Verantwortung. Die gute Zusammenarbeit mit Lars Gehrmann wird den Übergang erleichtern.“

Trakehner 8er-Team wieder am Start

Sport und Zucht immer stärker zusammenzubekommen, ist ein weiteres Anliegen, das unter anderem auch von Neel-Heinrich Schoof gefördert wurde. Der Trakehner Verband war der erste Zuchtverband, der ein 8er-Team aus der Taufe gehoben hatte. Diese Aktion, bei der ausschließlich Turniererfolge, die im Sattel von Trakehner Pferden erritten wurden, zählen, geht nun ins vierte Jahr.

