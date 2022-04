Dreiviertelbruder von Taloubet Z bei Janne Friederike Meyer-Zimmermann

Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat ein hoch interessantes neues Pferd im Stall: den achtjährigen KWPN-Hengst Jaloubet K, der berühmte Verwandtschaft hat.

Jaloubet K ist ein Sohn des Baloubet K aus der Krista v. Polydor-Pakt. Jene Krista brachte zusammen mit Baloubet du Rouets Vater Galoubet eines der besten Springpferde der Welt zu seiner Zeit: Christian Ahlmanns Taloubet Z. Die beiden sind also Dreiviertelbrüder.

Der nun achtjährige Jaloubet K kam in den Niederlanden zur Welt, gehört dem VDL Stud und ist in Deutschland bei der Hengststation Völz aufgestellt. Thea Jelcic, die Bereiterin der Hengststation Völz, hat ihn 2019 in seinen ersten Springpferdeprüfungen Klasse A präsentiert. Inzwischen ist er mit ihr bis Klasse M** erfolgreich.

Aber wie Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf ihrer Instagram-Seite geteilt hat, wird sie den Braunen nun zur weiteren Ausbildung bekommen. Sie schrieb:

„Heute haben wir einen neuen Nachwuchskracher in den Stall bekommen, auf den ich mich schon sehr freue! Als Halbbruder mütterlicherseits von Taloubet Z und Sohn von Baloubet Du Rouet tritt er in große Fußstapfen. Jaloubet ging bereits sehr erfolgreich mit @thea.jelcic in Jungpferdeprüfungen und ich möchte ihr für die gute Ausbildung danken!

Ich werde mir auf dem Weg in den internationalen Sport weiterhin Zeit lassen und Jaloubet behutsam in der Youngstertour für größere Aufgaben aufbauen.“

Jaloubet K ist nicht das erste Pferd, bei dem Janne Friederike Meyer-Zimmermann und die Hengststation Völz zusammenarbeiten. Dort ist beispielsweise auch der von Familie Meyer gezogene Esmeraldo, der Holsteiner Siegerhengst 2021, aufgestellt.