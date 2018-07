Holsteiner Sommerauktion 2018: Clarcona und Clarco

Clarcona und Clarko? Klingt wie ein Zwillingspaar. Tatsächlich haben die beiden jedoch nicht miteinander zu tun, außer dass sie zu dem positiven Fazit des Auktionsleiters Dr. Jörgen Köhlbrandt zur zweiten Holsteiner Sommerauktion beitrugen.

Den Spitzenpreis von 27.000 Euro brachte die von Jürgen Stein gezogenen und ausgestellte vierjährige Schimmelstute Clarcona, eine Tochter des Clarcon aus einer Larimar-Caretino-Calando-Mutter. Sie zieht um in die Schweiz. Für 21.000 kam Clarco v. Clarimo-Acord II-Maximus unter den Hammer. Der bereits fünfjährige Schimmel aus der Zucht von Oliver Siebke in Hude war bereits mit ersten Erfolgen in der Klasse L in Elmshorn angetreten.

Insgesamt fanden von 25 Auktionskandidaten 21 ein neues Zuhause. Der Durchschnittspreis lag bei 12.666 Euro. Von den vier Pferden, die während der Auktion keinen Käufer gefunden hatten, wurden drei noch im Nachhinein auf der Stallgasse an den Mann bzw. die Frau gebracht.

Auktionsleiter Dr. Jögen Köhlbrandt freute sich besonders über einige Neukunden. Darunter waren auch Gäste aus den USA, die gleich vier Pferde erwarben, die nun ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten reisen. Das passt doch gut zu Pferden, die „keine Grenzen kennen“. Der Auktionsleiter sprach jedenfalls von einem „sehr positiven Verlauf“ der Auktion und versprach: „Sie wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren wieder stattfinden.“