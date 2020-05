Klosterhof Medingen: Erste Online-Fohlenschau, Sieger von Q Sieben und Karajan

In Zeiten der Corona-Pandemie entdeckt die Pferdezucht einmal mehr die Vorteile der digitalen Medien. Weil die traditionelle Fohlenschau am 1. Mai für früh geborene Fohlen ausfallen musste, entschied sich der Klosterhof Medingen für eine Online-Fohlenschau. So konnten sogar Fohlen aus Schweden und Großbritannien mit ihren deutschen Jahrgangsgenossen konkurrieren.