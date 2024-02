KWPN-Körung 2024: Prämienhengste unter anderem v. Vaderland, D’avie und United Touch S

Auch die Niederlande haben in den vergangenen Wochen gekört. Im Dressurlager wurden 46 Hengste zur Leistungsprüfung zugelassen, bei den Springhengsten 50. Eine Prämie wurde an sechs Spring- und fünf Dressurhengste vergeben.

Zu den 46 Dressurhengsten, die nun zum Leistungs- bzw. Charaktertest zugelassen sind, zählt auch der in Oldenburg eingetragene, allerdings rein niederländisch gezogene und inzwischen mit Dinja van Liere in der kleinen Tour siegreiche Vaderland. Mit Rome USB aus der Halina v. Zambuka-Sultan (Z.: S.D.M. Beckers, A.:Stall Brouwer und Joop van Uytert) stellte er zudem einen der fünf Prämienhengste.

Joop van Uytert konnte sich noch über einen weiteren Prämienhengst freuen, nämlich Rohan v. Jameson RS2-Easy Game (Z.: Stables Liesman International), den er zusammen mit John Tijssen in den Brabanthallen präsentierte.

Ebenfalls zwei Prämienhengste kamen aus dem Stall van Olst, allen voran der später zum Spitzenpreis von 130.000 Euro über die Auktion veräußerte Rayano. Er ist ein Sohn des Weltmeisters Glamourdale aus einer Mutter v. Cum Laude (v. Apache)-Jazz. Gezogen wurde er von H. Verthriest. Seine neuen Besitzer kommen ebenfalls aus den Niederlanden.

Nummer zwei unter den Van Olst-Prämienhengsten war Rumble VDK v. Lantanas-Negro-Sandro Hit aus der Zucht von H.J.R. Vorselen.

Last but not least stellte Grand Prix-Sieger D’Avie einen Prämienhengst mit Namen Rockstar Millionaire. Auf der Mutterseite geht es weiter mit Sandro Hit-Silvano N-Calypso III. Wem die Abstammung bekannt vorkommt – die Mutter ist eine Vollschwester zum Grand Prix-erfolgreichen Sintano van Hof Olympia von Gareth Hughes. Der nun prämierte Neffe stammt aus der Zucht von R. Dudley.

Springhengste

Von den 50 Hengsten, die zum Leistungs- bzw. Charaktertest zugelassen wurden, erhielten sechs eine Prämie. Das war zum einen mit Always Remember Jack VDL Z ein Zangersheider Hengst. Er stammt ab v. Aganix du Seigneur aus der Derly Chin de Muze Z, also der selbst bis 1,60 erfolgreichen Mutter von unter anderem Daniel Deußers Killer Queen. Der Youngster vertritt damit einen der erfolgreichsten Stämme der belgischen Springpferdezucht. Das Gestüt VDL ist Züchter.

Dann wurde Raikkonen LK v. Landino-Zirocco Blue-Coriander gekört (Z.: Familie Klinkhamer) prämiert. Er kommt aus der gleichen Mutterlinie wie I Amelusina R von Simon Delestre. Auch hier ist das Gestüt VDL Aussteller.

Auf den Namen Caribou van de Dassenheide hört der prämierte Caribis Z-Sohn aus der Zucht der ZG Adams-Gossens. Die Mutter, Shakira de Kreisker v. Diamant de Semilly-Laudanum xx, ist eine Vollschwester zum internationalen Spitzenspringpferd Quickly de Kreisker.

Aus der Zucht der ZG Tewis kommt der prämierte Sohn des Mattias R, der seinerseits von Comme il faut aus einer Catoki-Berlin-Mutter abstammt. Auf der Mutterseite des noch namenlosen Prämienhengstes geht es weiter mit Guidam-Zeus-Amor. Diese Mutter hat bereits einen 1,50 Meter-erfolgreichen Nachkommen.

Richard Vogels United Touch S brachte zusammen mit der Dakar VDL-Landsdowne-Carthago-Mutter Jedoselli W den prämierten Ramazotti vd Watermolen. Wie der Namenszusatz schon sagt, kam der Dunkelbraune bei der Familie Grewe zur Welt. Er vertritt den Holsteiner Stamm 7126.

Last but not least wurde der stattliche 1,76 Meter Stockmaß messende Ringo Starr v. O’Neill van’t Eigenlo (auch bekannt als Minute Man)-Numero Uno-Bergerac zum Prämienhengst ausgerufen. Frans van Boxtel ist hier als Züchter verantwortlich. Egbert Schep stellte ihn aus.

Bei der Auktion der Springhengste war es ein weiterer Comme il faut-Enkel über Mattias R, der den Spitzenpreis von 72.000 Euro erzielte: Mad Max aus einer Clinton-Hemmingway-Mutter.