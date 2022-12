Olympiasieger Big Star künftig über EuroHorse zu beziehen

Axel Verlooy hat sich für seinen Handelsstall und Hengststation EuroHorse den 19-jährigen KWPN-Hengst Big Star gesichert. Die Gene des zweifachen Olympiasiegers werden Züchtern dort ab 2023 als Frischsperma verfügbar sein.

EuroHorse bekommt damit nach Hengsten wie Emerald, Caracas oder Don VHP Z einen weiteren Hengst in seine Reihen, der sich nicht nur sportlich in immensem Maße, sondern auch züchterisch bereits beweisen konnte.

Unter dem Briten Nick Skelton avancierte Big Star in den 2010er Jahren zu einem der besten Springpferde der Welt. 2012 führte das Paar die britische Equipe zur Mannschaftsgoldmedaille bei der Olympiade vor heimischem Publikum in London. 2013 folgte der Sieg in den Großen Preisen von Rom sowie von Aachen. Danach verletzte sich der Hengst an der Sehne, fiel länger aus. Die letzte Turniersaison des imposanten braunen Hengstes war dann 2016. Dort wurde Big Star sehr dosiert eingesetzt. Und dann kämpften sich Skelton und der damals 13-jährige Hengst zu Einzelgold bei Olympia in Rio de Janeiro und sicherten ihrem Team beim Nationenpreisfinale in Barcelona kurz darauf Platz zwei dank zweier Nullrunden. Das letzte Turnier für den Quick Star-Sohn war dann das Weltcup-Turnier in Toronto (CAN), wo sie unter Dritte im Weltcup wurden.

Big Stars Nachkommen

Mit dem Abschied aus dem Sport, den übrigens auch Nick Skelton damals zum Anlass nahm, seine Karriere zu beenden, begann die züchterische Laufbahn von Big Star. Der Hengst geht hervor aus einer Anpaarung von Quick Star mit der großrahmigen Nimmerdor-Ramiro Z-Stute Jolanda. Cees Klaver aus den Niederlanden zeichnet sich dafür verantwortlich.

Big Star hat bereits 13 gekörte Söhne und auch sporterfolgreiche Nachkommen vorzuweisen. Der nun 13-jährige Big Star-Sohn Big Star Jr KZ ging schon bis 1,55 Meter-Springen und ist derzeit unter dem Sattel von Lars Volmer im Parcours unterwegs, der achtjährige gekörte Hengst J Star v. Big Star ging dieses Jahr unter Dani G. Waldman (ISR) Springen bis 1,40 Meter.

