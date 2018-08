PS Online-Auktion: Eine Baloubet du Rouet-Tochter für die USA

Käufer aus den Vereinigten Staaten sicherten sich die Preisspitze der vierten PS Fohlen-Online-Auktion, ein Springtalent v. Baloubet du Rouet, das in der Lewitz zur Welt kam.

33.000 Euro kostete das teuerste Fohlen, eine Stute namens Betty Paula mit illustrer Abstammung: Vater ist Rodrigo Pessoas Olympia- und dreifacher Weltcup-Sieger Baloubet du Rouet. Die Mutter Caramba v. Captain Paul brachte unter anderem Balou’s Captain, der unter Brasiliens Eduardo Menezes im internationalen Sport geht, sowie Patricio Pasquels (MEX) Tulum. Die Großmutter La Donna brachte mit Baloubet du Rouet Napoli du Ry, mit dem Frankreichs Simon Delestre 2012 bei den Olympischen Spielen in London am Start gewesen war. Betty Paulas neue Heimat sind die USA.

Deutlich weniger weit reisen muss das zweitteuerste Fohlen, ein Dressurtalent namens For Amour v. For Romance II-San Amour, gezogen von Joachim Schönfeld in Bad Bramstedt. Der kann sich über einen Zuschlagspreis von 21.000 Euro für sein Hengstfohlen freuen, das eine neue Heimat innerhalb Deutschlands fand.

Insgesamt kamen 18 Fohlen für durchschnittlich 14.694 Euro unter den Hammer. Allein die Hälfte der Talente aus dem Jahr 2018 wurde in die USA verkauft. Die gesamte Kollektion mit Preisen finden Sie hier.