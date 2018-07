Verden: Herwart von der Decken-Schau 2018 mit Vitalis- und Darco de Revel-Töchtern an der Spitze

Die Verdener Turniertage begannen heute traditionell mit der Herwart von der Decken-Schau, bei der der Hannoveraner Verband seine besten dreijährigen Stuten krönt. Dabei sind die Titelträgerinnen aus dem Rheinland angereist gekommen und haben niederländische bzw. belgische Vorfahren.

72 Stuten waren insgesamt angetreten. Als Siegerin der dressurbetont gezogenen Ladies ging die Vivaldi-Tochter Vanity Fair hervor. Die Mutter der rheinischen Fuchsstute ist die Staatsprämienstute Sugar Pearl SN v. Sandro Hit. Gezogen wurde Vanity Fair von der ZG Wencek in Moers, Aussteller war die Rhenania Pferde GmbH in Alpen, Andrea Küfers. Zuchtleiter Dr. Werner Schade in seiner Beschreibung: „Diese großlinige, moderne Stute hat Antritt, Bewegung und eine unglaubliche Präsenz und Bewegungsqualität. Schon der Schritt war überragend.“

Ähnlich begeistert äußerte er sich auch zur Reservesiegerin, der Fürstenball-Farewell III-Tochter Feingefühl, gezogen und im Besitz von Gaby Heye-Hemmerlage in Belm.

Zur besten Halbblutstute wurde Belle Noblesse v. Bonaparte AA-Vulkano ernannt. Heide und Helmut Peters in Hammah, den Züchtern und Besitzern von Belle Noblesse, sowie auch den beiden anderen Züchtern der insgesamt drei Halbblutstuten erhielten großes Lob von Gastrichter Johan Knaap aus den Niederlanden: „Kompliment nach Hannover für den Einsatz von Vollbluthengsten. Das ist eine Investition in spätere Generationen.“

FS-Springsiegerin

Auch die beste Springstute kommt aus dem Rheinland – und zwar aus einem Stall, der in Verden schon Dressurpferdeweltmeister präsentiert hat: der Ferienhof Stücker. Der Name der Siegerin: FS Darcos Diva. Die Abstammung: Darco de Revel-Cassini Boy Junior. Und so, wie das Papier sich anhört, so sprang die kraftvolle Braune auch. Und bewegen konnte sie sich auch noch. „Sie hätte auch bei den Dressurstuten an den Start gehen können“, konstatierte Dr. Werner Schade.

Der Titel der Reservesiegerin Springen ging an Casablanca v. Cornet Obolensky-Lordanos aus der Zucht und im Besitz von Heinrich Ramsbrock un Menslage.

