Versailles, das DSP-Schmuckstück von Ludwigsburg

Anlässlich des Dressurturniers in Ludwigsburg beim Schloss Monrepos fand die letzte Dressurfohlen-Auktion des Deutschen Sportpferdes 2020 mit dem Titel „Schmuckstücke“ statt. Passend zur Location avancierte Versailles zum Spitzenfohlen.

13 Fohlen waren bei der ersten Auflage der „Schmuckstücke“ in Ludwigsburg im Angebot und kosteten durchschnittlich 7961 Euro. Den Löwenanteil von 18.000 Euro steuerte eine Tochter des Vitalis mit Namen Versailles dazu bei. Die stolze Züchterin, Caroline Tanner, hatte schon die Fohlenmutter Finnin v. Fahrenheit ersteigert, damals auf der DSP-Elitefohlenauktion in Nördlingen. Ihre Tochter fand nun ein neues Zuhause in Nordrhein-Westfalen.

Zweitteuerstes Fohlen war mit 15.000 Euro Big Brother v. Bonds-Den Haag aus der Zucht von Beate Pfitzer in Ellwangen. Er hatte direkt Gelegenheit, sich sein neues Zuhause anzuschauen, denn es waren Mitglieder des ortsansässigen Reitvereins, die den Zuschlag erhielten – wie auch noch für zwei weitere Fohlen.

Das Fazit von Auktionsleiter Fritz Fleischmann: „Wir sind mit der Premiere hoch zufrieden. Am Auktionstag herrschten hier widrige Wetterverhältnisse. Dauerregen und Kälte machten es nicht einfach, die Kunden zu motivieren. Schön, dass wir über das Online-Bieten viel Zuspruch erhalten haben. Insgesamt wurden über das Hybrid-Modul drei Fohlen zugeschlagen.“

Mit den Schmuckstücken schließt das Fohlenauktionsjahr des Deutschen Sportpferdes. Bei elf Fohlenauktionen kamen in Summe 233 Fohlen unter den Hammer – deutlich mehr als im Vorjahr, wo es 164 waren. Mit den Online-Auktionen über die Plattform Horse24 habe man weltweit neue Kunden akquirieren können, die dann auch bei den Hybridauktionen, wo wieder vor Ort geboten werden konnte, dabei blieben.

DSP-Geschäftsführerin Heike Blessing-Maurer fasste zusammen: „Mit dem neuen Hybrid-Modul von HSR Performance haben wir Kunden aus aller Welt einen Online-Zugang zu unseren Präsenzauktionen geschaffen. Ein großes Dankeschön gilt Auktionsleiter Fritz Fleischmann und dem gesamten DSP-Team für das großartige Engagement.“