Westfälische Online-Auktion: First Love ist teuerster Youngster

Beim Westfälischen Pferdestammbuch ist „Christmas Shopping“ angesagt! Unter diesem Titel veranstaltet der Pferdezuchtverband aktuell mehrere Online-Auktionen. Gestern waren die dressurbetonten Youngster und Zuchstuten an der Reihe.

24 Nachwuchspferde mit dressurbetontem Pedigree und fünf Zuchstuten fanden über die 18. Westfälische Online-Auktion ein neues Zuhause. Am begehrtesten war dabei ein Sohn des For Romance I (Z: ZG Prudenz Frühling), der auf den Namen First Love getauft wurde. Für 47.000 Euro wechselte er in den Besitz eines Turnierstalls in Baden-Württemberg. Der zweijährige Hengst hat allerdings auch berühmte Verwandschaft im Busch: Mutter Rhianna v. Real Diamond ist die Halbschwester zu dem in den USA im internationalen Vielseitigkeitssport erfolgreichen Revitavet Capato.

39.000 Euro investierten Käufer aus der Nähe von Münster in Sportsfreund v. Sir Heinrich-Florestan. Der zweijährige Hengst stammt aus der Zucht von Friedrich Möhle und ist ein Halbbruder des gekörten Zarathustra MT, der 2016 über die Auktion in Münster-Handorf für 187.000 Euro in den Besitz von Sissy Max-Theurer wechselte. Auch das dritteuerste Pferd der Auktion, Biden v. Baron-Hofrat (Z.: Günter Borgmann), wird in Deutschland bleiben. Der virtuelle Hammer für den Dunkelfuchs fiel bei 36.000 Euro.

Von den sieben Zuchtstuten des Lots konnten fünf über die Online-Auktion versteigert werden. 13.000 Euro brachte Let’s Dream RB – wobei das Kürzel hinter dem Namen der neunjährigen L’Espoir-Fidermark-Tochter für ihren Züchter Reiner Bockholt steht. Die Dunkelbraune ist für 2021 tragend vom Le Formidable, Sieger der KWPN Körung 2019.

Der Durschnittspreis für die 29 verkauften Pferde lag bei 18.388 Euro – wobei die Youngster im Mittel 20.406 Euro kosteten, die Zuchtstuten waren den Käufern durchschnittlich 8.700 Euro wert. Elf Pferde gingen ins Ausland.

Alle Ergebnisse der Auktion finden Sie hier.