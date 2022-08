WM junge Fahrpferde: Noble Lady und Dream Catcher holen Titel

Kurz nach den Bundeschampionaten der jungen Fahrpferde ging es für die besten Deutschlands weiter zur WM der Nachwuchsfahrpferde. Insgesamt sechs Medaillen konnten dabei junge Fahrpferde aus deutscher Zucht gewinnen. Dream Catcher und Noble Lady konnten ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Das ungarische Szilvásvárad war in diesem Jahr Schauplatz für die besten jungen Fahrpferde der Welt. Als erfolgreichste Fahrerin ging wie schon kürzlich auf nationaler Ebene, nun auch in Ungarn Jessica Wächter als erfolgreichste Fahrerin aus dem Championat hervor. Sie konnte ihre Pferde zu Medaillen in allen Farben fahren.

Silber für Bundeschampion Best Buddy bei den Fünfjährigen

Auf den Silberrang vorfahren konnte Jessica Wächter den fünfjährigen Wallach Best Buddy. Er war in Moritzburg noch Bundeschampion seiner Klasse geworden. Der Benicio-Sohn steht im Besitz von Heinrich Damian Brähler und kam mit Wächter an den Leinen auf insgesamt 14,90 Punkte. Damit mussten sich die beiden nur ganz knapp einem Duo aus der Schweiz geschlagen geben: Lemmy-K kam vor der Kutsche von Mario Gandolfo auf eine Gesamtpunktzahl von 14,95.

Bronze bei den Fünfjährigen ging mit Rexona W v. For Dance ebenfalls an ein Pferd aus deutscher Zucht (14,46 Punkte). Gefahren wurde die Oldenburger Stute von der Österreicherin Lara Krejcerik. Jessica Wächter präsentierte in dieser Konkurrenz noch ein zweites Pferd, nämlich Ulf-P v. Urfürst. Mit ihm kam landete sie auf Rang sechs.

Sechsjährige: Wiederholungstäter Dream Catcher

In Moritzburg sicherte er sich erneut den Titel des Bundeschampions, nun wiederholte er auch bei der WM seinen Erfolg aus dem Vorjahr: der Hannoveraner Wallach Dream Catcher. Der De Niro-Sohn stammt aus der Zucht von Rudolf Temporini und wurde von seiner Besitzerin Jessica Wächter vorgestellt. 18,46 lautete die Gesamtwertzahl für Dream Catcher – das bedeutete einen Sieg mit Weile.

Vize-Weltmeister wurde der DSP-Wallach Balisto an den Leinen von Bettina Winkler. 15,39 Punkte erzielte der Boliviano-Sohn im Besitz von Meike Hummel und Sophie Kirchner insgesamt. Den Bronzerang sicherte sich der KWPN-Hengst L-Grappa-WK, gefahren von József Vida aus dem Land der Gastgeber mit 14,66 Punkten. Ihr zweites Pferd in dieser Konkurrenz, Aurelion, fuhr Jessica Wächter auf Platz fünf.

DSP Noble Lady Weltmeisterin bei den Siebenjährigen

Triumphieren konnte Bettina Winkler vor allem mit ihrer Noble Lady, einer siebenjährigen DSP-Stute. Die Feiner Fürst-Tochter steht mit im Besitz von Winkler, die Mitinhaberin des Gestüts Bretmühle Strauß & Winkler GbR ist. 17,41 Punkte bedeutete einen deutlichen Sieg in dieser Konkurrenz und den zweiten WM-Titel in Folge für Noble Lady. Leslie Berndl aus den USA sicherte sich mit dem KWPN-Hengst Kareltje dahinter den Vize-Titel mit 14,77 Punkten, gefolgt von Eckstern mit Jessica Wächter auf dem Bronzerang.

Der Eckstein-Sohn war in Moritzburg Bundeschampion geworden und hatte letztes Jahr bei den Sechsjährigen Silber bei der WM gewonnen. 14,64 lautete die Gesamtwertzahl des Schweren Warmblut-Hengstes im Besitz von Karl Perger in diesem Jahr.