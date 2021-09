Zweites Update: Clooneys erste Schritte

Clooney läuft wieder – zumindest ein paar Schritte. Das teilte Martin Fuchs gestern mit und veröffentlichte dazu ein Video von Clooneys ersten Gehversuchen nach seinem Weideunfall. Allein auf Instagram wurde das Video über 44.800 aufgerufen.

„Best part of today“, verkündete Martin Fuchs auf Instagram. Nach seiner Verletzung machte Clooney gestern seine ersten Schritte auf dem Boden des Tierspital Zürich. Damit bestätigt sich weiterhin, was Fuchs vor einer Woche schrieb: Clooney kann sein rechtes Vorderbein belasten. Und das jetzt so sehr, dass er nicht einmal einen Stützgurt für seinen kleinen Spaziergang braucht. Der Humerusbruch, den er sich auf der Weide im heimischen Stall zuzog, scheint gut zu verheilen.

Mit kleinen, nach der Boxenruhe noch steifen Schritten bewegt sich der Schimmel von der Kamera weg. In der Wendung hält er kurz inne und betrachtet die Umgebung um sich herum. Dann wird er wieder in Richtung Kamera geführt und wirkt dabei ganz entspannt. Das lässt hoffen. Auf ein schönes Rentnerleben auf der Weide für ihn.

„Dieses Pferd hört niemals auf, mich zu überraschen. Ich bin gesegnet, ihn in meinem Leben zu haben“, sind die emotionalen Worte, die Martin Fuchs noch unter sein Update über Clooney schrieb.

Quelle: @martinfuchs_official