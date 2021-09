Große Namen beim CHIO Aachen 2021

Vom 10. bis 19. September ist es wieder so weit: in der Aachener Soers treten die besten Reiter der Welt gegeneinander an. Erwartet werden alle Einzel-Olympiasieger aus Tokio – auch Ben Maher mit seinem Explosion.

Das Starterfeld im Springen

Der britische Olympiasieger im Springreiten, Ben Maher, wird allerdings nicht allein von der britischen Insel anreisen. Auch der Schotte Scott Brash hat bereits den Veranstaltern des CHIO zugesagt. Er gewann als einziger Reiter den Rolex Grand Slam of Show Jumping – nachdem er die Majors von Genf (2014), Aachen (2015) und Spruce Meadows in Kanada (2015) gewonnen hatte.

Österreichs Top-Athlet Max Kühner wird ebenfalls antreten. Der Sieg im Rolex Grand Prix im niederländischen ´s-Hertogenbosch war seine Eintrittskarte nach Aachen. Auch Luciana Diniz, die den Sieg im Rolex Grand Prix zwei mal schon knapp verpasste, bekommt in diesem Jahr eine neue Chance. „Diese Tafel ist mein Motor“, beschrieb sie ihre Motivation, ihren Namen auf der Siegertafel stehen zu sehen.

Für Deutschland werden Daniel Deußer, Ludger Beerbaum, Marcus Ehning und Christian Ahlmann auf dem heiligen Rasen zu sehen sein. Deußer führt aktuell die Weltrangliste an, kann aber ähnlich wie Diniz noch keinen Sieg im Rolex Grand Prix verzeichnen, stattdessen aber zwei zweite Plätze.

Das Starterfeld in der Dressur

Ein letztes Mal werden Isabell Werth und Bella Rose im Aachener Viereck glänzen, wie sie nach den Olympischen Spielen in Tokio verkündete. Ihr Ziel ist der 14. Sieg im Preis der Deutschen Bank: „Klar wollen wir in Aachen noch mal zeigen, was wir können.“ Olympia-Mannschaftskollegin Jessica von Bredow-Werndl wird nicht mit ihrer Siegerstute Dalera durchs Viereck tanzen. In der CDI-Tour wird sie diesmal Ferdinand im HAVENS Pferdefutter-Preis vorstellen.

Spannender Samstag

Im Hauptstadion wird der porta-Cup, ein Mix aus Springreiten, Vielseitigkeit und Vierspänner-Rennen ausgetragen. Dabei wird Golden Girl Julia Krajewski auf Team-Olympiasieger Laura Collett aus Großbritannien und Einzel-Bronzemedaillengewinner Andrew Hoy (AUS) treffen. Auch Ingrid Klimke wird versuchen, ihren Titel aus dem vorletzten Jahr zu verteidigen. Gewonnen hatte sie im Team mit den zwei Schweizern: Springreiter Pius Schwizer und Vierspänner-Fahrer Jerome Voutaz.

Ingrid Klimke wird zuvor noch im SAP-Cup starten. Im Geländeritt ist sie Rekordsiegerin nach dreimaligem Gewinnen der Prüfung mit Hale Bob. Die deutsche Konkurrenz setzt sich aus Michael Jung und Sandra Auffarth zusammen. Neuseeland wird vertreten sein durch Jonelle und Tim Price, jeweils Platz 2 und 7 der Weltrangliste. Laura Collett und Andrew Hoy werden ebenfalls starten. Ein weiterer bekannter Name auf der Starterliste ist Zara Tindall, Tochter der britischen Prinzessin Anne. Sie wurde auf dieser Strecke 2006 Weltmeisterin.

