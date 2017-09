Die Vor- und Nachteile einer Longierhilfe

Aus Ausbildersicht kann es durchaus ratsam sein, die Pferde je nach Alter und Ausbildungsstand mehr oder weniger regelmäßig zu longieren. Wichtig dabei: die Frage nach dem geeigneten Ausbinder. Hier scheiden sich die Geister. Der eine schwört auf den Dreieckszügel, der andere aufs Chambon und wieder andere greifen zum Gogue. Ein weiterer Tipp: die Longierhilfe. Aber was hat es damit auf sich? Welche eignet sich am besten und worauf sollte man unbedingt achten?

Welche Hilfszügel man bei der Longenarbeit verwendet, ob nun den klassischen Ausbindezügel, eine Longierhilfe oder doch beispielsweise einen Laufferzügel, hängt davon ab, welches Ziel man beim Longieren verfolgt. Soll das Pferd nur locker bewegt werden oder dient die Longenarbeit gezielt der Förderung der Durchlässigkeit und dem Aufbau von Muskulatur? Zunächst sollte man sich also Gedanken darum machen, was man bei der Longenarbeit erreichen möchte, denn jeder Hilfszügel hat seine Vor- und Nachteile und genauso auch die Longierhilfen.

Die Longierhilfe (Strickausbinder)

Die typische Longierhilfe wird oft auch einfach Strickausbinder genannt. Sie besteht aus einem langen, meist recht dünnen Seil, das direkt über die Sattellage (ohne Gurt, Sattel oder Unterlage) läuft, zwischen den Vorderbeinen hindurchführt und an den Trensenringen eingeschnallt wird. Über eine Schlaufe mittig im Rückenteil, lässt sich die Länge der Longierhilfe regulieren.

Diese Longierhilfe gibt es auch als dickere Baumwoll-Ausführung und sogar mit elastischen Einsätzen im vorderen Bereich. Diese Baumwoll-Longierhilfe soll ein Wundscheuern zwischen Vorderbeinen verhindern.

Die Longierhilfe ist grundsätzlich einfach einzustellen und schnell anzulegen und zu verschnallen. Sie zeigt dem Pferd jedoch lediglich den Weg in die Tiefe und begrenzt es aber weder seitlich, noch gibt es ihm eine konstante Anlehnung. Das liegt daran, dass das Seil nicht fixiert ist, sondern sich über den Rücken bewegen kann.

Außerdem besteht hier Verletzungsgefahr: Wenn das Pferd die Nase zu tief nimmt, kann es auf das Seil der Longierhilfe treten. Dr. Norbert Promberger ist Tierarzt und war bei einem Veterinäramt am Bodensee tätig. Er findet diese Strickausbinder an sich zwar nicht verkehrt: „Die Idee, dem Pferd mit möglichst wenig Aufwand den Weg in die Tiefe zu zeigen, ist sinnvoll.“ Allerdings habe er in seiner Zeit als Amtstierarzt ein Pferd begutachtet, dass wiederholt mit der Longierhilfe übertrieben und rücksichtslos trainiert wurde und sich tiefe Hautverletzungen zwischen den Vorderbeinen zugezogen hat, erzählt er. „Der dünne, raue Strick der Longierhilfe hat bei jeder Bewegung des Pferdes zwischen den Vorderbeinen gescheuert. Hat es dann vor Schmerzen den Kopf hochgerissen, scheuerte das Seil noch stärker – ein richtiger Teufelskreis. Die Strickoberfläche wirkte dadurch wie eine Säge. An den betroffenen Stellen hatte sich schon Narbengewebe gebildet.“

Vor- und Nachteile der Longierhilfe