Darmstadt: Kür für Lang-Nobbe, Special für Schneider, Junioren-Tour für Rothenberger

Jeder war mal dran – so könnte man den Ausgang der Grand Prix-Prüfungen beim CDI4* in Darmstadt-Kranichstein beschreiben. Bei den Junioren ließ sich hingegen Semmieke Rothenberger die Butter nicht vom Brot nehmen.

Auf ihrer dänischen Gribaldi-Tochter Geisha dominierte das jüngste der drei Rothenberger-Kinder alle drei Junioren-Prüfungen. Über die Mannschaftsaufgabe hatten wir bereits berichtet. Noch überlegener waren Semmieke und Geisha in der Einzelaufgabe: 75,877 Prozent zu 69,430 Prozent für die zweitplatzierte Schwedin Evelina Söderström auf Weihenstephaner. Nur knapp geschlagen geben musste sich mit 69,258 Prozent Semmieke Rothenbergers einstige Ponykollegein Lana Raumanns, die seit diesem Jahr den von Johanna von Fircks bis S ausgebildeten Oldenburger Farewell III-Sohn Feodor Nymphenburg reitet.

In der Kür knackten Semmieke Rothenberger und Geisha die 8o Prozentmarke. Bei Lana Raumanns und Evelina Söderström war der Abstand diesmal noch knapper. Mit 73,875 Prozent zog Raumanns mit einer Nasenspitze Vorsprung an Söderström vorbei (73,850).

Junge Reiter

Bei den Jungen Reitern wechselten die Gastgeber und die Gäste aus den Niederlanden sich an der Spitze ab. In der Mannschaftswertung siegte Julia Groenhart auf Fürst Barrichello v. Florencio (72,237) vor Sohie Stilgenbauer auf Scharon v. Show Star (71,404). Dritte wurde mit Rosalie Bos auf Ziggy v. Riverman (70,263).

In der Einzelwertung standen drei deutsche Reiterinnen an der Spitze. Sophie Stilgenbauer triumphierte mit 71,053 Prozent über Jessica Krieg auf Special Edition v. Sir Donnerhall (69,035) und Marie-Louise Colling mit dem Weltmeyer-Sohn Wilhelm (68,904).

Die Kür ging dann wieder an Julia Groenhart, diesmal mit 72,750 Prozent. Jessica Krieg wurde Zweite (71,650), Sophie Stilgenbauer Dritte (70,5).

Grand Prix Tour

Nachdem Sanneke Rothenberger und Wolke Sieben den Grand Prix für sich entschieden hatten, ging die Grand Prix Kür am Freitag an Jenny Lang-Nobbe. Die Karlsruherin und ihr Holsteiner Lorentin-Sohn Loverboy gelten als Spezialisten auf diesem Gebiet und entschieden unter anderem beispielsweise auch die Kür in Aachen für sich. In Darmstadt erhielten sie 76,3 Prozent und setzten sich damit gegen Sanneke Rothenberger und Deveraux durch (75,90). Dritte wurde Marlies van Baalen auf dem Rheinländer Ratzinger (72,90).

Im Grand Prix Special setzte sich Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider der Hannoveraner Rubin Royal-Tochter Rock’n Rose an die Spitze (72,235). Pia Laus-Schneider und der Mecklenburger Shadow v. Sancisco hielten auf Rang zwei die italienischen Fahnen hoch (70,725). Sanneke Rothenberger war diesmal Dritte mit Wolke Sieben (70,490).

Leif Hamberger Berufsreiterchampion

Hessischer Berufsreiterchampion wurde nach Pferdewechsel Leif Hamberger mit dem Hannoveraner Hengst Fahrenheit v. Fidertanz. Silber ging an Jennifer Schön mit der ebenfalls hannoversch gezogenen Sir Donnerhall-Tochter Santa Maria. Auf dem Bronzetreppchen stand Birgitt Balzer mit der westfälischen Dancing Dynamite-Tochter Dancing Doria.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

0

0

0 x geteilt