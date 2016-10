Reitpferde-Bundeschampion Lemony’s Nicket nun Wallach und unter Michael Klimke

Beim Ankumer Dressurturnier gab es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: dem Bundeschampion der dreijährigen Hengste von 2011, Lemony’s Nicket. In dessen Leben hat es einige Veränderungen gegeben.

Der nun achtjährige Hannoveraner v. Londonderry-Weltmeyer ist seit April dieses Jahres Wallach. Außerdem hat er den Stall gewechselt. Von der Station Pape, wo er von Susan Pape gefördert wurde, zog er um nach Münster zu Michael Klimke. Der wird wie die Familie Pape von den Harmony Sporthorses unterstützt. Nun ging Lemony’s Nicket in Ankum seine erste S-Dressur, eine S* für sieben- bis neunjährige Pferde und belegte auf Anhieb Rang drei mit 70,635 Prozent.

Letztes Turnier 2014

Zuvor war es lange recht ruhig um den Dunkelbraunen gewesen. Seine Karriere begann mit einem Paukenschlag beim Bundeschampionat 2011, als er überragender Champion der dreijährigen Hengste wurde. Zu dem Zeitpunk war er noch nicht einmal gekört. Im Oktober 2011 erkannte den Hannoveraner Verband den Hengst, der nun Wallach ist, an. Über die Verdener Eliteauktion wechselte er als 900.000 Euro-Preisspitze in den Besitz der Harmony Sporthorses und in die Hände des Ehepaares Pape. Unter Susan Pape ging er allerdings nur ein Turnier. Das war in Wedel 2014, wo er Elfter in der Dressurpferdeprüfung der Klasse L und Vierter in der Klasse M wurde.

