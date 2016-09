Krämer CDV Cup 2016 – Countdown zum Finale

Jetzt geht’s los! Auf dem Hof Münkel in Langenhagen-Twenge ist alles bereit für das Krämer CDV Cup-Finale 2016.

193 Nennungen sind eingegangen, darunter viele CDV-Reiter, die sich in der Saison mit ihren Leistungen qualifizieren konnten. So sind beispielsweise dabei: Antonia von Baath aus Luhmühlen, die in Valluhn siegreich war, Georg von Schiller, der Gewinner von Engersen, Gesa Staas, die in Ganderkesee triumphierte oder auch Sabrina Siemsglüß und Lena Wernze, die in Rüspel die Ehrenrunden anführten.

Und es wird richtig spannend, denn der Wertungsmodus ist 2016 neu: Ab diesem Jahr zählen jeder Ritt und jeder Punkt. Es gibt sieben Stationen sowie das Finale. Bei jeder Etappe werden Punkte verteilt: 12 für den Sieger, 10 für den Zweitplatzierten, 8 für den Drittplatzierten usw. Ab Platz sechs gibt es für jeden weiteren Platz bzw. für jede beendete Prüfung 2 Punkte. Wenn ein Reiter ausgeschieden ist, erhält er für die Teilnahme einen Punkt. An zwei Finalqualifikationen müssen die Reiter teilgenommen haben, gewertet werden maximal drei. Beim Finale verdoppeln sich die Punkte.

Gesamtsieger des Krämer CDV Cup ist derjenige Reiter mit den meisten Punkten. Die CDV Cup Teilnehmer treten an gegen große Namen wie Olympiasieger Peter Thomsen, Julia Krajweski, Perspektivgruppenmitglied Christoph Wahler sowie Marina Köhncke, Elmar Lesch und zahlreiche weitere Prominente aus der Szene. Die Konkurrenz ist also groß, das Niveau der Prüfung hoch. Doch für die CDV Cup-Wertung kommen die bereits Drei- und Vier-Sterne-erfolgreichen Reiter natürlich nicht infrage. Das wird fair getrennt. Am Sonntag Nachmittag wissen wir dann, wer einen der zahlreichen Ehrenpreise von Hauptsponsor Krämer Pferdesport mit nach Hause nehmen darf. Dem Sieger winkt ein Trainingstag bei Olympiasieger Peter Thomsen, der den Preis persönlich übergeben wird.