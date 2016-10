Stephanie Böhe siegt bei CCI3*-Premiere in Boekelo, Nations Cup-Eventing Gesamtsieg an Deutschland

Alles liegen geblieben, Prüfung mit Idealergebnis beendet! Stephanie Böhe und Haytom haben die Vielseitigkeitsprüfung von Boekelo gewonnen. Auch der Gesamtsieg in der Nations Cup-Eventing Serie ging in dieser Saison an die deutschen Reiter.

Es war das erste Mal, dass die 23-Jährige eine lange Drei-Sterne-Prüfung geritten war. Der Druck war groß! Böhe führte zwar in Boekelo nach dem Gelände mit ihrem Dressurergebnis von 43,9 Minuspunkten, aber die Reiter hinter ihr, Big Names wie Andreas Dibowski, Mark Todd und Oliver Townend, lagen dicht auf. Ein Springfehler und das Klassement hätte gleich ganz anders ausgesehen. Boekelo ist so etwas wie das Luhmühlen der Niederlande. Normalerweise hat der Ort unweit der deutschen Grenze gerade einmal 2100 Einwohner. Im Oktober strömen aber Vielseitigkeitsenthusiasten aus aller Herren Länder dorthin. Am Geländetag wird sogar extra deswegen eine Bahnstrecke für den Tag unterbrochen, damit alles reibungslos ablaufen kann.

Am Ende war Böhes Sieg, der bislang wichtigste in ihrer Karriere als Seniorin, auch ein Triumph des legendären Vollblüters Heraldik xx. Nicht nur Böhes Holsteiner Haytom hat diesen Hengst, der die deutsche Vielseitigkeitszucht revolutioniert hat zum Vater, auch das Pferd des Zweitplatzierten, Andreas Dibowski, der ehemalige Bundeschampion Butts Avedon stammt von Heraldik xx ab. Und Grund zur doppelten Freude dürfte auf Andreas Dibowskis Irenenhof in Döhle in der Lüneburger Heide an diesem 9. Oktober auch herrschen: Vor einem Jahr ist Stephanie Böhe bei „Dibo“ eingezogen, Haytom und Avedon sind also nicht nur Halbbrüder, sondern auch noch quasi WG-Genossen. Dibowski, mit 45,4 Punkten nach dem Cross an dritter Stelle rangiert, blieb ebenfalls fehlerfrei und war eine Hundertstel Sekunde langsamer als Böhe im abschließenden Parcours und gleichfalls fehlerfrei. Als bei der US-Amazone Lauren Kieffer, mit Meadowbrook’s Scarlett Zweite vor dem Springen, eine Stange fiel, war Platz zwei für „Dibo“ sicher. Kieffer rutschte auf Platz vier, der Brite Oliver Townend mit Cooley wurde Dritter, seine Teamkollegin Laura Collett mit Mr. Bass Fünfte.

„Ich habe es geschafft, entspannt zu bleiben und so zu tun, als ging es nicht um Sieg. Das funktionierte dank meines wunderbar kooperierenden Haytom fantastisch“, lachte Böhe nach dem sie alle Ehrungen entgegengenommen hatte. Bundestrainer Hans Melzer zollte der Siegerin seinen Respekt. „Das war schon unglaublich. Das war Steffis erstes CCI3*, aber sie ist unheimlich cool, wird einfach nicht nervös“.

Böhe war eines von nur vier Paaren, das die Prüfung mit seinem Dressurergebnis beenden konnte. Auf der Geländestrecke hatte es viele Ausfälle gegeben. Auch die deutsche Teamstarterin Anna Siemer, Boekelo war ein Nationenpreis-Turnier, war mit Chloe gestürzt und sicherheitshalber über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus geblieben. Der Vierte im Team, Ben Leuwer, hatte mit NZB Port Royal zwei Vorbeiläufer in dem von manchen Reitern als „kringelig“ beschriebenen Geländekurs. Auch im Parcours gab es einen Springfehler, so dass Leuwer, der im Stall von Olympiasieger Dirk Schrade reitet, als 46. die Prüfung beendete (104.2).

Nationenpreis-Serie an Deutschland

Die Vielseitigkeit von Boekelo war gleichzeitig auch das letzte Turnier für die diesjährige Nations Cup-Serie des Weltreiterverbandes (FEI). Sieben von neun Turnierergebnissen, die Mannschaften in dieser Saison erstritten haben, können in die Wertung eingebracht werden. Obwohl die britische Equipe in Boekelo gewann (Total 150,6 Punkte), und Deutschland lediglich Vierter (193,5) hinter den Neuseeländern (186,6) und den Niederlanden (191,2) wurde, reichte es in der Addition der sieben Bestresultate zum Sieg der deutschen Equipen mit 620 Zählern vor den Briten (600) und Frankreich (535).

Die Ergebnisse finden Sie hier.

