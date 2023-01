Moment mal! Der Züchter zahlt die Zeche

Wir wissen vieles über die Hengste, die der Züchter für seine Stute wählen kann. Aber immer noch viel zu wenig. Welche Gesundheitsprobleme auf Gendefekte zurückzuführen sind, liegt im Dunklen. Die Forschung über Erbkrankheiten kommt nur zäh voran.

Es naht für uns Züchter mal wieder die aufregendste Zeit im Jahr: Noch wenige Wochen, bis die Stute abfohlen soll. Hoffentlich geht alles gut, hoffentlich legt sie uns einen kleinen Prachtkerl oder ein Prachtmädel ins Stroh: gesund, korrekt und möglichst schön, das wäre ja schon mal die halbe Miete. Im Geiste planen wir schon das nächste Fohlen, stöbern im Internet, sehen uns Videos von Hengstschauen an, fahren selbst hin, um die Kandidaten in Augenschein zu nehmen. Das Bauchgefühl hilft ja oft mehr als die größte Datenbank. Der Bewerber muss uns gefallen, man muss sich vorstellen können, wie das Fohlen vielleicht aussehen wird, obwohl wir alle wissen, dass man auf Überraschungen gefasst sein muss.

Der Züchter des 21. Jahrhunderts hat im Vergleich zu seinen Vorvätern viel mehr Informationen über den Hengst seiner Wahl. Er kann in den Erfolgsstatistiken der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und des Züchterportals Horsetelex ziemlich genau ablesen, was der avisierte Hengst geleistet hat, selber durch eigene Turniererfolge oder Prüfungsergebnisse, und durch die Erfolge seiner Nachkommen und Verwandten. Wie in der Vollblutzucht sind inzwischen auch die Turnier- und Zuchterfolge der Mutterlinien genau nachzuvollziehen.

Von wegen behutsame Ausbildung

Es sollte eigentlich ein Leichtes sein, den idealen Partner für die eigene Stute zu finden. Ist es aber nicht. Wir wissen vieles, aber immer noch viel zu wenig. Das Deckgeschäft ist ein hart kalkulierender Wirtschaftszweig. Jede Mutter lobt ihre Butter und jeder Hengsthalter seinen Beschäler als Produzenten künftiger Kracher, möglichst von olympischer Qualität und das oft in blumenreichen Worten, die beachtliches lyrisches Talent verraten. Das kann man glauben, muss man aber nicht. Auf den Hengstschauen sehen wir dann die blitzblank herausgeputzten Hengste live. Zugegeben etwas verallgemeinernd, kann man sagen: Entweder steppen sie verspannt in Grand Prix-Aufrichtung durch die Bahn oder sie fliegen haushoch über die Sprünge, als ob die Stangen beißen. Das hat vor allem bei den Junghengsten, den Drei- und Vierjährigen, nichts mit behutsamer Ausbildung gemäß der Deutschen Reitlehre zu tun, die ja immerhin auf dem Weg zum „Weltkulturerbe“ ist. Was von den spektakulären Tritten und Sprüngen übrig bleibt, wenn der Alltag wieder eingekehrt ist und so mancher Hengst wieder zum ganz normalen Mitteleuropäer wird, sieht der Besucher der Hengstvorführungen selten.

Deckzahlen als „Staatsgeheimnis“

Und noch anderes erfährt er so gut wie nie. Zum Beispiel wie viele Stuten der Hengst in der vergangenen Saison gedeckt hat, wie viele Fohlen geboren wurden. Die Listen mit den Deckzahlen werden verschwörerisch herumgereicht und zuweilen gehütet wie Staatsgeheimnisse. Das Verhältnis von Bedeckungen zu Geburten sagt zum Beispiel etwas aus über die Fruchtbarkeit des Hengstes. Auch darüber, mit wie vielen „Konkurrenzfohlen“ ich im nächsten Jahr bei der Vermarktung rechnen muss. Diese Daten wurden früher in den Gestütbüchern festgehalten, inzwischen ist die Lage unübersichtlich geworden: Durch Embryotransfer, OPU und ICSI, (die Befruchtungsmethoden außerhalb des Mutterleibs), durch Auktionen von Sperma und Embryos, bereits angewachsenen und noch tiefgefrorenen, durch die Globalisierung der Pferdezucht insgesamt mit über den Erdball verstreuten Verbänden, die sich die gewünschte Genetik von überall herholen können, wissen Hengsthalter manchmal tatsächlich nicht, wie viele Nachkommen ihre Hengste produziert haben.

Mangelndes Wissen über die Gesundheit

Vom wichtigsten erfährt der Züchter am wenigsten, von der Gesundheit des Hengstes, den er benutzen möchte. Zwar gibt es eine Untersuchung vor der Körung, bei denen die schlimmsten Problembefunde durchs Sieb fallen, zwar können Kaufinteressenten die Röntgenbilder der Körkandidaten einsehen, aber das verhindert nicht, dass zunehmend Hengste mit zweifelhaftem Gesundheitsstatus gekört werden, bis hin zu Lahmheiten, beginnendem Spat oder einer ungeregelten Mechanik, die zeigt, dass der Hengst mit seinem Körper (noch?) nicht umgehen kann. Das positive Körurteil fällt umso leichter, wenn der Aussteller zahlungskräftige Kunden vorweisen kann. Denn an jedem lukrativen Verkauf verdient ja auch der Verband mit. Ist der Hengst einmal gekört und legt er die Pflichtprüfungen, die ja längst keine echte Selektion mehr darstellen, erfolgreich ab, kann er sich vermehren, solange sich genügend Stutenbesitzer für ihn finden.

Vieles über die Gesundheit der Hengste, (auch der Stuten) ist im Dunkeln. Zwar hat sich die in Deutschland gegründete International Association of Future Horsebreeding (IAFH), der die wichtigsten Reitpferdezuchtverbände angehören, zur Aufgabe gemacht, Erbkrankheiten aufzuspüren und zu veröffentlichen, aber bisher fehlen aussagekräftige Datenmengen, um einem Hengst einen Gendefekt zuzuschreiben. Bei der Fohlenkrankheit WFFS, bei der sich die Haut des Fohlens ablöst, was den Tod zu Folge hat, ist es inzwischen gelungen, das Gen zu benennen, aber andere immer häufiger auftretende Defekte wie ECVM, eine angeborene Fehlbildung der unteren Halswirbelsäule, oder PSSM, eine Muskelerkrankung, geben den Wissenschaftlern nach wie vor Rätsel auf. Folge von Inzucht? Oder von Zuchtzielen, die der naturgegebenen Konstitution des Pferdes wiedersprechen? Die Forschung stecke noch in den Kinderschuhen, sagt Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, langjähriger Zuchtleiter des Oldenburger Verbandes und ein Kämpfer für eine genetische Datenbank, die öffentlich zugänglich ist. „Aber im Moment können wir noch keine fundierten Aussagen machen.“ Und vorher kann man keinen Hengst als Schad-Gen-Träger brandmarken.

Auch interessant

Einsicht in Röntgenbilder wird in der Regel nach der Körung nicht mehr gewährt. Kein Züchter erfährt, wieviel ärztliche Betreuung ein Hengst oder seine Nachkommen brauchen, um im Sport durchzuhalten. Und mancher fragt sich, warum überraschend viele Hengst gerade „im Aufbau“ sind, wo man doch nie was von ihrem Abbau erfahren hat.

Als Entscheidungshilfe hat Schulze-Schleppinghoff einen zwar altmodischen, aber deswegen nicht weniger guten Rat für den Züchter: „Schauen Sie sich an, wie viele Nachkommen der Hengst im Sport, möglichst im Spitzensport, hat und wieviele Jahre sie erfolgreich eingesetzt werden.“ Die falsche Wahl rächt sich manchmal erst Jahre später. Das Risiko liegt zu hundert Prozent beim Züchter. Denn der zahlt am Ende die Zeche.