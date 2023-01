Hötzingen (Heidekreis): Wolfsangriff auf sechsjährigen Trakehner Wallach

In einem Offenstall in Hötzingen, einem Stadtteil von Soltau im Heidekreis, ist ein sechsjähriger Trakehnerwallach von Wölfen angegriffen und schwer verletzt worden.

Das berichtet der Heide Kurier und wurde St.GEORG so von Jörg Eggers bestätigt, dem der betreffende Stall gehört. Die Familie Eggers züchtet seit vielen Jahren Trakehner Pferde. Ritchie ist ein sechsjähriger Trakehner Wallach, 1,73 Meter Stockmaß, ca. 600 Kilogramm schwer. Er gehört einer Freundin der Familie Eggers. Zusammen mit zwei anderen Reitpferden stand er nachts in einem Offenstall auf dem Hof. Der Wolfsangriff geschah in der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2022. Jörg Eggers sagt, in der Nacht hätten sie nichts gehört. Aber am nächsten Morgen hatte Ritchie eine schlimme Bisswunde am Oberschenkel des linken Hinterbeins. Der Gesäßmuskel klaffte großflächig auseinander, das Fleisch quoll heraus. Der Wallach wurde in die Tierklinik Nindorf gebracht, wo er inzwischen schon zweimal operiert worden ist, so Jörg Eggers.

Eggers sagt, sowohl der Förster als auch der Wolfsbeauftragte hätten bestätigt, dass die Verletzung von einem Wolf stammt. „Die Decke des Pferdes war teilweise zerrissen und es waren auch Kratzspuren zu sehen.“ Seither war er jede Nacht mehrmals unterwegs, um die Pferde zu schützen. Von einem befreundeten Jäger hat er sich ein Nachtsichtgerät geliehen, auf dem die Wölfe deutlich zu sehen waren. Eggers berichtet, in der Silvesternacht habe der Wolf ihm direkt gegenüber gesessen.

Überrascht wirkt er nicht, wenn er davon berichtet. „Wir sind hier zwischen zwei Truppenübungsgebieten und haben seit Jahren immer wieder Wolfssichtungen. Wir haben auch immer mal junge Wölfe, die auf der Suche nach einem neuen Revier durchs Dorf kommen. Aber bislang haben wir sie nie bei den Pferden direkt gesehen.“

Die Familie Eggers hat sofort Maßnahmen ergriffen und einen Paddock mit einem Wolfszaun eingezäunt. Dafür soll es Zuschüsse vom Land geben, allerdings fehle dafür gerade noch ein Dokument. Auch Zuschüsse zu den Tierarztkosten für Richies Behandlung soll es geben, die seien allerdings gedeckelt. „Zum Glück gibt es aber eine OP Versicherung für das Pferd“, sagt Eggers. Der monetäre Schaden sei aber das Geringste.

„Es kann nicht sein, dass wir Wölfe in den Dörfern haben“, betont er. Dem Heide Kurier berichtete er außerdem, er habe „ein sehr schlechtes Gefühl“, seinen zweijährigen Enkel allein in seiner Sandkiste direkt neben dem Pferdestall spielen zu lassen.

Was tut sich in Sachen Wolfsmanagement?

Eggers ist keiner, der den Wolf „loswerden“ will. Aber wenn er will seine Pferde auch weiterhin artgerecht halten können, ohne sich Nacht für Nacht um die Ohren schlagen zu müssen, weil er befürchten muss, dass die Pferde in Gefahr sind.

Statistiken zeigen, dass die Wolfspopulation stetig ansteigt. Gleichzeitig nimmt auch die Zahl der Übergriffe auf Weidetiere stetig zu. Unter anderem die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) fordert, neue Regelungen des Wolfsmanagements. Das Ziel wäre es, den Schutzstatus des Wolfes zu ändern von „streng geschützt“ in „geschützt“. Damit wäre ein legitimes Management des Bestandes möglich.

