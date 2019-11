Olympia 2020: Das große Japsen in Japan

Zu recht fragt man sich, wieso Olympische Spiele an einem Ort stattfinden müssen, an dem man im Sommer schon als Normalsterblicher nur ungern die klimatisierten Räume verlässt. Gabriele Pochhammer hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Vor sieben Jahren, als die Bewertungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Olympia-Kandidaten für 2020 unter die Lupe nahm, war der Klimawandel noch nicht in aller Munde wie heute, rief noch keine Greta zum Schulstreik auf. Aber es war auch damals schon heiß in Tokio im Juli. Nicht ohne Grund wurden deswegen die Spiele 1964 in den Oktober verlegt. Mit Rücksicht auf die Gesundheit der zwei- und vierbeinigen Sportler. Denn das IOC versichert ja in der Olympischen Charta, „das Wohl der Athleten hat oberste Priorität.“

Das kommt heute wie blanker Zynismus rüber. Denn nirgendwo ist es ungesünder, Hochleistungssport zu betreiben als in Tokio im Hochsommer. Die Situation ist seit 1964 nicht besser geworden, im Gegenteil, siehe fortschreitender Klimawandel.

Mehr als 100 Menschen starben im vergangenen schwülheißen Sommer in der 38-Millionen-Metropole, keine Top-Athleten, sondern ganz normale Bürger, manche etwas älter, etwas schwächer oder gesundheitlich vorgeschädigt.

Das liebe Geld …

Ausschlaggebend für die Vergabe war mal wieder das Geld, die Mittel, die Tokio in die Spiele stecken kann, aber auch die Milliarden der weltweiten Sponsoren, die dem IOC zufließen.

Die Sponsoren bauen auf globale TV-Präsenz und den Fernsehsendern passt ein Termin im Sommer einfach besser. Denn dann pausieren die US-amerikanischen Serien, die Sendeplätze lassen sich wunderbar mit Sport füllen. Kann ja auch sehr unterhaltsam sein.

Olympische Sommerspiele im Oktober seien einfach weniger wert, wird Neal Pilson, der frühere Sportchef des amerikanischen Fernsehsenders CBS, in der Süddeutschen Zeitung zitiert. Das IOC verkaufte allein die US-Fernsehrechte für 20 Jahre bis 2032 an NBC zum Preis von 7,56 Milliarden Dollar.

Die Rechte für Europa von 2018 bis 2924 gingen für 1,3 Milliarden an den Sender Discovery, den Mutterkonzern von Eurosport. Die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD mussten sich Unterlizenzen für einen dreistelligen Millionenbetrag besorgen, um ihre Zuschauer wie gewohnt an Olympia teilhaben zu lassen. Kein Wunder, dass alles getan wird, um die Geldgeber fröhlich zu stimmen.

Wie hieß es in den Unterlagen des Bewerbungskomitees? Tokio biete „ein ideales Klima für Athleten und Höchstleistungen“. Der Sommer sei „sonnig, mit vielen milden Tagen“. Das klingt wie blanker Hohn. Um das IOC wachzurütteln, um zu erkennen, was es längst hätte wissen können, bedurfte es der erschreckenden Bilder erschöpfter und zusammenbrechender Marathonläufer bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha.

Knall auf Fall, ohne das Organisationskomitee in Tokio (TOCOG) zu fragen, entschied das IOC, die Marathon und Geher-Wettbewerbe ins 800 Kilometer entfernte Sapporo zu verlegen. Mehrkosten 280 Millionen Dollar, zu zahlen aus der Portokasse angesichts der TV- und sonstiger Einnahmen.

Alle anderen, die nicht in klimatisierten Sportstätten kämpfen, müssen sehen, wie sie es machen. Auch die Reiter und ihre Pferde.

Der FEI-Bericht

Der Bericht, den die FEI-Forschungsgruppe jetzt über die Erkenntnisse beim Testevent im August 2019 vorlegte, waren alarmierend genug. Täglich wurden die Grenzwerte überschritten, die für sportliche Anstrengungen gelten. Die Pferde des Testevents seien ans Limit ihrer physischen Belastbarkeit gestoßen.

Die Tierärzte fordern Änderungen vor allem für die Vielseitigkeit, kürzere Strecke, weniger Kurven, eine frühere Anfangszeit, halb acht oder acht Uhr morgens. Was garantieren dürfte, dass sich im Cross die Zuschauer nicht auf die Füße treten werden.

Wesentlich für das Wohlergehen der Pferde ist die gute Nachsorge. Dafür war beim Testevent ein fünfköpfiges „Cooling-Team“ unter der Leitung der deutschen FN-Mitarbeiterin Philine Ganders-Meyer zuständig. Das Geheimnis, die Vierbeiner schnell wieder auf Normaltemperatur zu bringen, ist kaltes Wasser, eimerweise, immer wieder. Und das klingt dann doch verblüffend einfach.

Was tun?

Der Reitsport, dessen Mitgliedschaft in der olympischen Familie ja immer wieder wackelt, ist anders als etwa die Leichtathletik, nicht in der Position, gegen mensch- und tierfeindliche Bedingungen zu protestieren. Der Pferdesport muss das Beste draus machen: nur Pferde schicken, die es gewohnt sind, in heißem Klima trainiert zu werden (ist ja in deutschen Sommern inzwischen auch nicht mehr so schwer), die Bedingungen anpassen, siehe oben. Und hoffen, dass die Tierärzte recht haben, wenn sie sagen: Die Pferde hätten sich schneller als erwartet erholt. Das ist dann die gute Nachricht.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.