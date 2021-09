Pferdewirt-Azubis aufgepasst: Lehrgang zur vielseitigen Grundausbildung

Tipps für die Abschlussprüfung, für das Training zu Hause und die vielseitige Grundausbildung gibt’s für Auszubildende Pferdewirte Ende September in Warendorf.

Vier Tage lang geht es vom 20. bis 23. September unter der Leitung von Diplom-Trainer Friedrich Lutter in Warendorf um die vielseitige Grundausbildung für Auszubildende. Ziel des Lehrgangs ist, den Wert der lösenden Arbeit im Gelände zu verdeutlichen, Anregungen für die tägliche Arbeit zu Hause zu sammeln sowie Tipps für die Abschlussprüfung zu erhalten – nicht nur im Geländereiten, sondern auch in Dressur und Springen, in Theorie und Praxis. Ein Pferd ist mitzubringen, Geländeerfahrung muss es nicht haben. In den ersten drei Tagen des Lehrgangs werden die Reiterinnen und Reiter auf ihren Pferden an verschiedene Geländesituationen herangeführt, dabei liegt der Fokus besonders auf Sitz und Einwirkung. Am Abschlusstag erfolgt ein Trainings­ritt, der – vor allem im Hinblick auf die Abschlussprüfung zum Pferdewirt – aus­führlich kommentiert wird. Wichtig: Es geht nicht um die Disziplin Vielseitigkeit, sondern vor allem um die Förderung der vielseitigen Ausbildung von Reitern und Pferden und um die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Der Lehrgang ist für Auszubildende kostenlos.

Hier geht’s zur Anmeldung.