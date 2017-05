Big, bigger, Badminton: Der Kurs lässt die Reiter zittern

30 Hindernisse, 6600 Meter, 11,35 Minuten – der Kurs der Badminton Horse Trials gilt als schwerster der Welt. St.GEORG stellt ein paar der Sprünge vor.

Während in Badminton noch die letzten Reiter ihre Dressurprüfung absolvieren, reden die meisten bereits vom Geländekurs – dem wohl schwersten Kurs der Welt. „Really big“, sagte Oliver Townend ehrfürchtig im Interview auf die Frage, wie er die Strecke empfinde. Selbst ein eher unzufriedenstellendes Dressurergebnis verliert angesichts des Kurses an Bedeutung. Badminton wird im Gelände entschieden, die Dressur ist zweitrangig, so die einhellige Meinung der Reiter.

St.GEORG hat sich die Strecke genau angeschaut und ein paar Impressionen zusammengestellt.

30 Hindernisse, 6600 Meter sind es insgesamt. Nach 11.35 Minuten sollten die Reiter im Ziel sein, sonst gibt es Strafpunkte. Kurs-Designer Eric Winter stellt hohe Ansprüche an Reiter und Pferd. Schwierige Aufgaben reihen sich aneinander, es bleibt kaum Zeit zum Durchatmen.

Die gesamte Strecke finden Sie außerdem hier.

Hindernis 1

Das Blumenbeet ist mit 1,20 Meter Höhe und 2,10 Meter Breite wirkt einladend für Pferd und Reiter.

Hindernis 8a

Er gilt als wohl spektakulärster Wassereinsprung der Welt. Über einen 1,10 Meter hohen Baumstamm springen die Paare und landen dann aber beeindruckende zwei Meter tiefer im Teich.

Ingrid Klimke hat sich am Sprung positioniert, um dessen Ausmaß zu verdeutlichen.

Nach dem Wasseraussprung geht es über diese 1,40 Meter hohe Hecke.

Nach etwa fünf Minuten sollten die Reiter Hindernis 14 erreicht haben. Der überbaute Graben sieht aus dieser Perspektive doch gar nicht so schlimm aus?

Von wegen! Aus der Perspektive von Carmen Thiemann, Ingrids Stallmanagerin, sieht der Sprung jedoch ganz schön beeindruckend aus. 2,70 Meter Breite misst der Graben.

Hindernis 15a,b,c

Drei mächtige Baumstämme sind zu absolvieren. Wie schon beim ersten Wasserkomplex gibt es auch hier eine Alternative, den sogenannten Chicken Way.

Titel-Verteidiger Michael Jung demonstriert eindrucksvoll das Ausmaß der Baumstämme.

Hindernis 25a,b und 26

Die letzte schwere Anforderung im Kurs ist die Linie von Hindernis 25 a,b bis Hindernis 26. Eine 1,40 Meter hohe mächtige Hecke macht den Anfang, bevor es über eine schmale 1,45 Meter hohe Hecke zur 1,20 Meter hohen Mauer geht.

Ins Ziel – der letzte Sprung