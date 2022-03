Christoph Koschel siegt in Florida, Adrienne Lyle auch

Christoph Koschel und Adrienne Lyle heißen die Sieger zum Auftakt eines weiteren Dressur-Wochenendes in Welltington im US-Staat Florida.

Christoph Koschel und Dünensee v. Dancier waren die einzigen im CDI4* Grand Prix von Wellington, die über 70 Prozent kamen. „Er wollte die ganze Zeit piaffieren, aber leider nicht passagieren, das war dann nicht so gut“, bilanzierte Koschel im Anschluss. Der 13-jährige Hannoveraner steht zu Verkauf, wie schnell dieser vonstatten gehe, müsse man abwarten, so der studierte Jurist. In dieser Prüfung, die die Qualifikation für den Grand Prix Special war, kam das deutsche Duo auf 70,609. Besitzerin ist Devon Kane von der Diamante Farms in Florida. Geritten wurde, untypisch für Florida, unter einem Dach. Ein Sturm über dem Turniergelände verhinderte das Reiten in der Open Air Arena.

Im dem der Kür vorgeschalteten Grand Prix war die Olympionikin Adrienne Lyle mit dem Sandro Hit-Sohn Salvino nicht zu schlagen. Die 78,566 Prozent bedeuteten einen Abstand von sieben Prozent auf die Zweitplatzierte, die kanadische Olympiareiterin Brittany Fraser-Beaulieu und All in (71,5). Lyle sagt, Savino sei nun sehr beständig, außerdem freute sie sich, dass der mittlerweile 15-Jährige nun in den Trabverstärkungen das Gleichgewicht halten könne. „Jetzt kann ich ihn im starken Trab von der Leine lassen und Vollgas reiten“.

Dritte wurde die Schwedin Tinne Vilhelmson Silfvén mit dem Holsteiner Devanto und 71,261 Prozent, dahinter folgte die einst in den USA als kommende Super-Kombination gehypten Sarah Tubman und First Apple v. Vivaldi. Das Paar kam auf 70,587 Prozent.

