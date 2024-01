Deutsches Quartett an der Spitze im Grand Prix der Weltcup-Etappe von Basel

Die deutschen Dressurreiter dominierten den Grand Prix für die Weltcup-Kür von Basel deutlich. Allen voran das Paar Nummer eins der Welt.

Das sind bekanntlich die Olympiasiegerinnen und Europameisterinnen, Jessica von Bredow-Werndl und ihre 17-jährige Trakehner Stute Dalera BB. 82,50 Prozent erhielten die beiden für ihre Vorstellung. Das ist das beste Ergebnis seit ihrem letzten Auftritt in Basel im vergangenen Jahr. Dabei gab es die Zehnen erst auf der Schlusslinie. Aber mit allen fast anderen Wertnoten im Bereich zwischen 8 und 9 konnten sie eine verpatzte Grußaufstellung und die Sechsen im versammelten Schritt wett machen.

Die Routiniers hatten heute in Basel die Nase vorn. Zweiter wurde Isabell Werths 18-jähriger Westfale Emilio. Der Ehrenpreis-Sohn hatte planmäßig eigentlich in Frankfurt verabschiedet werden sollen. Aber schon in Stuttgart sagte Werth, sie überlege noch eine Weltcup-Etappe mit ihm zu reiten, da er topfit sei. Das bescheinigten ihm auch die Richter: 78,870 Prozent gaben sie ihm, die beste Bewertung seit Achleiten im August 2020.

Die Plätze drei und vier gingen in den Raum Frankfurt. Mit 74,696 Prozent setzte sich Matthias Alexander Rath im Sattel seines ehemaligen Burg-Pokal Siegers Destacado gegen Sönke Rothenberger und Matchball durch. Für den Millennium-Sohn, den Rothenberger vor nun ziemlich genau einem Jahr von Steffi Wolf übernommen hatte, wurden es 73,217 Prozent – exakt das gleiche Ergebnis, wie vor Weihnachten in Stockholm.

Alle Ergebnisse: Longines Timing