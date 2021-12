Dinja van Lieres Haute Couture verkauft, Hermès gesichert

Dinja van Liere hat eines ihrer beiden Grand Prix-Pferde abgegeben. Die neunjährige Haute Couture wird ihre Karriere in den USA fortsetzen. Aber Aachen-Sieger Hermès darf bleiben.

Haute Couture wurde von der US-Amerikanerin Jennifer Huber für Katherine Bateson Chandler erworben. Die hofft auf einen Startplatz bei den Weltmeisterschaften in Herning, und die neunjährige KWPN-Stute soll ihr diesen Traum erfüllen.

Championatserfahrung hat die Connaisseur-Tochter aus der Zucht und bisher auch Besitz von Joop van Uytert und Albert Drost bereits. Unter ihrer Ausbilderin Dinja van Liere, die die Stute von dreijährige an bis auf Grand Prix-Niveau begleitet hat, war Haute Couture Reservistin für die Olympischen Spiele in Tokio und anschließend im Team für die Europameisterschaften in Hagen, wo die beiden bestes niederländisches Paar waren (Grand Prix Rang 15/74,208 Prozent, Special Platz 9/75,699 Prozent, Kür Rang 10/79,668 Prozent).

Gegenüber horses.nl sagte Dinja van Liere: „Das ist natürlich schade für meine sportliche Karriere, denn ich wusste, dass Haute Couture noch viel mehr drin hat. Aber ich weiß auch, dass es dazu gehört.“ Zudem hätten die Besitzer ihr gegenüber nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Stute eines Tages verkauft werden würde.

Noch einmal Championat

Für Katherine Bateson Chandler wäre Herning der zweite WM-Einsatz für die USA. Der erste war 2010 in Kentucky, wo sie mit Nartan im Team war. In den letzten Jahren ritt sie international auf dem 16-jährigen KWPN-Wallach Alcazar.

Mit Haute Couture habe sie sich von Anfang an gut verstanden, erzählte sie. „Dinja hat einen tollen Job gemacht. Die Stute ist eines dieser Pferde, auf die man sich drauf setzt und sofort spürt: Das ist es!“

Mitte Dezember soll die KWPN-Stute in den USA eintreffen. Die kommenden Monate will sie nutzen, um die Stute im Rahmen des Global Dressage Festivals in Wellington auf die Saison vorzubereiten. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Trainer Carl Hester.

Hermès bleibt

Auch van Lieres zweites Spitzenpferd, der ebenfalls erst neunjährige Hermès, mit dem sie im September den Grand Prix beim CHIO Aachen gewonnen hatte, gehört Joop van Uytert. Der wird allerdings bleiben. Van Uytert hat einen Investor gefunden, der den Easy Game-Sohn zum Teil gekauft hat und ihn bis zu den Olympischen Spielen 2024 halten will.

Van Liere und Hermès wären auch für die diesjährigen Olympischen Spiele gesetzt gewesen. Doch bei der FEI hatte es einen Formfehler gegeben, nach dem das Pferd deutscher Nationalität war. Damit konnte er nicht in Tokio dabei sein, weil auch die Pferde im Besitz derjenigen Nation stehen, für die es an den Start geht.