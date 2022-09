Ex-Bundeschampionesse Sommernacht: Erster Start in Klasse M, erster Sieg mit neuer Reiterin Rose Oatley

Zwei Jahre ist es her, dass die Oldenburger Stute Sommernacht in Warendorf zur Bundeschampionesse der fünfjährigen Dressurpferde gekrönt worden war. Seither hat sie kein Turnier mehr gesehen. Aber gereist ist sie trotzdem, nämlich zu ihren neuen Besitzern, der Familie Oatley. Tochter Rose stellte „Sommi“ heute in Friedrichshulde erstmals in Klasse M vor – sehr erfolgreich.