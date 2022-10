Juniorin Annabella Pidgley gewinnt ihren ersten Grand Prix

Mit nur 17 Jahren hat die Britin Annabella Pidgley gerade ihr Debüt in der Königsklasse gegeben. Im Sattel des von Charlotte Dujardin ausgebildeten Olympia-Bronzegewinners Gio gewann sie ihren ersten Grand Prix.

Bei einem nationalen Turnier in England stellte Annabella Pidgley den elfjährigen KWPN-Wallach Gio erstmals auf Grand Prix-Niveau vor. Die beiden siegten mit Weile: 73,37 zu 71,63 Prozent. Die 71,63 Prozent gab es für Emile Faurie auf Bellevue. Faurie ist quasi das Gegenstück zu Annabella Pidgley – die eine 17 Jahre jung und mit ihrer ganzen Karriere noch vor sich, der andere gerade 59 geworden und einer der erfahrensten Championatsreiter Großbritanniens mit zwei Olympia- vier WM- und sechs EM-Einsätzen.

Für Annabella Pidgley und Gio war es der achte gemeinsame Turnierauftritt, seitdem die EM–Einzel-Dritte bei den Junioren den Fuchs von Charlotte Dujardin übernommen hat. Und der achte Sieg, alles auf S***-Niveau. Mit seiner Ausbilderin Charlotte Dujardin hatte der KWPN-Wallach v. Apache nur eine Grand Prix-Saison jenseits der britischen Inseln. Die war allerdings äußerst erfolgreich mit Mannschafts- und Einzelbronze bei den Olympischen Spielen in Tokio sowie Teamsilber und Einzelbronze bei den Europameisterschaften in Hagen. Danach wurde Gio an Annabella Pidgley verkauft.