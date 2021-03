Langehanenberg, Von Bredow-Werndl und Werth zum Weltcup-Finale der Dressurreiter

Der Weltreiterverband FEI hat die Liste der Teilnehmer beim Weltcup-Finale der Dressurreiter in Göteborg bekannt gegeben. Aus Deutschland sind drei Reiterinnen dabei.

So es die Herpes-Situation zulässt, treten vom 30. März bis 4. April drei deutsche Paare beim Weltcup-Finale in Göteborg an. Isabell Werth ist als Titelverteidigerin ohnehin gesetzt und hat die Wahl, ob sie Weihegold reitet, mit der sie ja dreimal in Folge siegreich war, oder Emilio.

Helen Langehanenberg könnte Damsey oder Annabelle reiten, hat aber Damsey ja gerade aus dem Sport verabschiedet und sieht in Annabelle ganz klar ihre Zukunft. Das hatte Holsteiner Stute zuletzt in Salzburg unter Beweis gestellt, wo sie eine neue persönliche Bestleistung erzielte. Langehanenberg ist die Nummer zwei des Weltcup-Rankings mit 34 Punkten.

Die meisten Punkte gesammelt hatte Jessica von Bredow-Werndl. Sie ist die dritte Deutsche, die in Göteborg an den Start gehen dürfte und hat die Wahl, ob sie dort ihr Championatspferd Dalera reitet oder Zaire, mit der sie gerade in Doha Grand Prix und Kür gewonnen hatte.

Die Teilnehmer in der Übersicht

Neben Helen Langehanenberg und Jessica von Bredow-Werndl wurden die insgesamt neun verfügbaren Plätze der Westeuropa-Liga an folgende Paare vergeben:

Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay

Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II

Anna Merveldt (IRL) auf Esporim

Thamar Zweistra (NED) auf Double Dutch

Christian Schumach (AUT) mit Donna Karacho

Carina Cassøe Krüth mit Heiline’s Danciera

Sahar Daniel Hirosh auf Whitman, der zwar Israel vertritt, aber einen verfügbaren freien Platz einnehmen konnte, weil beide Paare auf Rang neun im Ranking der Westeuropa-Liga auf einen Start verzichten (Cathrine Dufour/DEN und Florian Bacher/AUT)

Zentraleuropa-Liga

Regina Isachkina (RUS) auf Fyrca

Csaba Szokola (HUN) mit Enying

Nordamerika-Liga

Olivia Lagoy-Weltz (USA) mit Rassing’s Lonoir

Charlotte Jorst (USA) mit Kastel’s Nintendo

Ohne Ligen-Zugehörigkeit

Yvonne Losos de Muñiz (DOM) mit Aquamarijn

FEI Extra Startplätze

Antonia Ramel (SWE) mit Brother de Jeu

Shelly Francis (USA) auf Danilo

Brittany Fraser-Beaulieu (CAN) mit All In

Alle Informationen der FEI zum Weltcup-Finale der Dressurreiter finden Sie hier.

Eine entsprechende Liste der Springreiter gibt es noch nicht.