Ludwigsburg: Debüt für Villeneuve und Dorothee Schneider doppelt geglückt

Das erste Turnier mit neuer Reiterin und der erste Start in der schweren Klasse: Für den siebenjährigen Hengst Villeneuve war heute ein aufregender Tag. Er hat ihn mit Bravour gemeistert.

Bisher hatte Dorothee Schneiders ehemalige Bereiterin Laura Strobel den Rheinländer im Viereck vorgestellt. Bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde belegte das Paar letztes Jahr Platz zwei im Finale der Sechsjährigen. Vier- und Fünfjährig hatte der elegante Vitalis-Sohn bereits erfolgreich an den Bundeschampionaten in Warendorf teilgenommen.

Heute saß dann also zum ersten Mal Dorothee Schneider auf einem Turnier im Sattel von Villeneuve. Und nicht nur das: Darüber hinaus war es auch der erste Start in einer Dressurprüfung der Klasse S für den Hengst. Er brachte seine Reiterin zum Strahlen: 74,365 Prozent, Platz eins. „Villeneuve ging eine traumhafte Runde!“, freute sich Schneider im Anschluss auf Instagram. Und schrieb weiter: „Die Grundqualität des Hengstes aus dem Besitz von Elisabeth Max-Theurer ist einfach enorm und seine Leistungsbereitschaft überzeugt mich jeden Tag aufs Neue.“

Platz zwei in dieser Prüfung ging an Sabrina Schrödter auf Frau Holle (72,500) vor Katrin Burger auf Sir Skyfall (70,476).

Sieg Nummer zwei für Schneider

Auch im Kurz-Grand Prix führte Dorothee Schneider heute die Ehrenrunde an, dieses Mal mit dem zwölfjährigen Diamond Hit-Sohn Don Cismo. 72,984 Prozent vergaben die Richter für die Vorstellung der beiden. Dahinter rangierten Young Shik Hwang aus Japan und Despino (70,078). Auf Platz drei gab es ein Wiedersehen mit Matthias Alexander Rath und Foundation (67,558).

Seine Qualifikation für das Bundeschampionat der sechsjährigen Dressurpferde sicherte sich heute in Ludwigsburg der Oldenburger Fair Game unter Oliver Luze mit der Wertnote 8,2 in der Dressurpferdeprüfung der Klasse M. Ebenfalls in Warendorf dabei sind der Vitalis-Sohn Vanotti und seine Reiterin Jasmin Schaudt (8,0).

Alle Ergebnisse aus Ludwigsburg finden Sie hier.