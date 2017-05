München: Werth Spitze, Nürnberger Burg-Pokal, Großer Preis

Der letzte Turniertag in München hatte es in sich. Isabell Werth entschied die Kür für sich, Aikje Fehl löst Burg-Pokal Ticket, Sieg im Großen Preis von Bayern in die Schweiz

Erst Werth dann Schneider

Wie auch den Grand Prix entschied Isabell Werth die CDI5* Kür für sich und ihren 15-jährigen Hannoveraner Don Johnson. 84,200 Prozent standen am Ende zu Buche. Die Einzige, die etwas dagegen gehabt haben könnte, wäre Isobel Wessels, Richterin bei M. Sie sah die zweitplatzierte Dorothee Schneider auf Sammy Davis jr. mit 89 Prozent vor Werth. Im Mittel kam Schneider auf 81,525 Prozentpunkte. Platz drei ging an Reitmeister Hubertus Schmidt auf Imperio. Mit 79,325 Prozentpunkten schrammten sie knapp an der magischen 80-Prozent-Marke vorbei.

Burg-Pokal Ticket vergeben

Aikje Fehl löste am Sonntagvormittag mit dem siebenjährigen Romanov Blue Hors-Sohn das Ticket für das Nürnberger Burg-Pokal-Finale im Dezember. Sie gewann die fünfte von insgesamt zwölf Stationen. Bereits in der Einlaufprüfung legten die beiden gut vor mit 72,439 Prozent. Heute legte das Paar noch eine Schippe drauf und ritt zu 75,610 Prozent. Alle fünf Richter sahen die beiden an erster Stelle. Mit fast zwei Prozentpunkten Abstand, sicherte sich Reitmeister Hubertus Schmidt den zweiten Platz mit dem siebenjährigen Westfalen-Hengst v. Estobar Escorial. Für ihre Leistung gab es 73,634 Prozent. Anabel Balkenhol, die gestern bereits den Grand Prix Special gewann, setzte sich mit Crystal Friendship hinter Hubertus Schmidt mit 72,049 Prozent.

Reiterkreuz in Silber für Richterin Wüst

Neben den zahlreichen Siegen und Platzierungen von Reiter und Pferd wurde Richterin Katrina Wüst mit dem Deutschen Reiterkreuz in Silber ausgezeichnet. Wüst ritt jahrelang selber erfolgreich im Dressursattel, ehe sie die Seiten wechselte. Seit 2006 zählt sie zum erlesenen Kreis jener Richter, die auf Fünfsterne-Niveau richten dürfen. Darüber hinaus engagiert sie sich im FN Arbeitskreis Aufgabenheft, der FEI Dressage Task Force, der FEI Working Group Aufgaben und der FEI Working Group Education of Judges. So viel Einsatz für den Dressursport hat es verdient belohnt zu werden. Wir gratulieren Katrina Wüst.

