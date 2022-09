Zwei Siege für Anabel Balkenhol auf Klosterhof Medingen

Beim der Auktion auf dem Klosterhof Medingen vorgeschalteten Turnier konnte Anabel Balkenhol heute zwei Siege einfahren. Morgen steht eine Premiere auf dem Klosterhof an. Beteiligt: eine Kaderreiterin und eine ehemalige Bundeschampionesse.

Mit dem Aktionsturnier auf dem Klosterhof Medingen hat Anabel Balkenhol schon des öfteren gute Erfahrungen gemacht. Das Wochenende mit der Auktion am Samstag wird durch ein illustres Teilnehmerfeld, das sich in Prüfungen von Klasse A bis 3*- Dressurprüfungen Klasse S miteinander misst, eingeläutet.

Big Names gaben sich heute die Klinke in die Hand beim Einreiten in die große Halle, die am Wochenende vor allen im Zeichen der Versteigerung von Reitpferden und Fohlen stehen wird. Dabei: Reiterinnen, die im Olympiakader stehen oder aber dort lange Zeit gelistet waren, etwa Annabel Balkenhol oder Fabienne Müller-Lütkemeier.

Für den Chef des Klosterhofs Medingen, Christoph Wahler, gerade frischgebackener Mannschafts-Weltmeister in der Vielseitigkeit im italienischen Pratoni geworden, hieß es nicht lange warten, sondern umschalten. Gerade noch im Gelände unterwegs, muss der 28-Jährige sich nun wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren: den Verkauf von Pferden.

Der Freitag, der Vortag der Versteigerung auf dem Klosterhof Medingen, steht im Zeichen der Fräcke und der Zukunft. An den Prix St. Georges ab 11.30 Uhr reiht sich ab 14 Uhr eine Darstellung der Reitpferde, die im Versteigerungslot stehen, an. Die erste Präsentation der Fohlenkollektion ist für 16 Uhr geplant. Mit dabei sind viele Nachkommen des Hengstes Damaschino, dem Bundeschampion des Jahres 2019. Auch ein weiterer Bundeschampion, Va Pensiero, ist mit Nachkommen im Aktionslot vertreten. Insgesamt werden knapp 30 Fohlen zur Versteigerung angeboten.

Am Abend steht dann der Grand Prix ab 18 Uhr auf dem Programm. Mit dabei unter anderem Anabel Balkenhol und High Five, die am Donnerstag bereits die erste Prüfung in der großen Tour auf dem Klosterhof Medingen hatten für sich entscheiden können. In der kleinen Tour gewann die Münsterländerin im Sattel von For Future.

Im Grand Prix werden gleich mehrere „Mega-Mamis“ an den Start gehen. Neben Olympiareiterin und EM-Erfolgsmutter Kristy Oatley (AUS) hat Fabienne Müller-Lütkemeier mit Valencia As Startbereitschaft erklärt. Und ein Debüt steht auch noch an: Carina Scholz wird erstmals die ehemalige Bundeschampionesse Soirée d’Amour, die von Kira Wulferding in den Grand Prix Sport gebracht wurde , im Viereck vorstellen.

Am Aktionssamstag geht es dann morgens ab 11.30 Uhr los. Dann werden zunächst die Reitpferde auf dem Klosterhof Medingen noch einmal präsentiert. Im direkten Anschluss geht es dann weiter mit der Finalpräsentation der Fohlen um 12.30 Uhr.