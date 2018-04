ClipMyHorse Livestream von Horses & Dreams aus Hagen a.T.W.

Spätestens mit dem Turnier Horses & Dreams in Hagen am Teutoburger Wald wird die grüne Saison eingeläutet. Dressur und Springen auf hohem Niveau werden gezeigt und wir übertragen alle Prüfungen im Livestream mit ClipMyHorse.tv

Horses & Dreams meets the Royal Kingdom of Jordan – so lautet in diesem Jahr das Motto des Turniers, das man schon fast als Festival bezeichnen kann. Erwartet werden 70.000 Zuschauer, die vom 25. bis 29. April 2018 die Eröffnung der grünen Saison im Viereck und Parcours feiern.

Spitzensport live

In der Dressur haben sich Namen wie Jessica v. Bredow-Werndl, Dorothee Schneider oder EM-Silbermedaillen-Gewinner Sönke Rothenberger angekündigt, die in der Viersterne-Tour um den Sieg kämpfen. Besonders spannend ist die Rückkehr von Sönke Rothenbergers Cosmo aus der Winterpause.

Im Springen, in der CSI4*-Tour stehen unter anderem Ludger Beerbaum, Felix Haßmann oder Patrick Stühlmeyer auf der Teilnehmerliste.

St.GEORG GRATIS LESEN! Schnell, aktuell und auf einen Blick wissen, was Sache ist! Das bietet der

St.GEORG Newsletter. Jetzt abonnieren und Sie erhalten eine Ausgabe

St.GEORG als ePaper gratis - zum immer und überall lesen. Heft digital lesen Abonnieren