Der sportliche Jahresausklang

Am vierten Adventswochenende findet sich in der Frankfurter Festhalle wieder das Who’s who der Reiterwelt ein. Im Dressurviereck treffen nicht nur Isabell Werth, Dorothee Schneider & Co. aufeinander, sondern auch die besten Nachwuchspferde aus Deutschland. In London wird unterdessen schon fleißig geritten, noch bis Sonntag können in der Olympiahalle Weltcup-Punkte gesammelt werden.

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI5*/CSI3*) mit Finale Louisdor-Preis in Frankfurt

Das Internationale Festhallen Reitturnier in Frankfurt zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen im deutschen Turnierkalender. An vier Tagen werden nicht nur internationale Dressur- und Springprüfungen ausgetragen, sondern auch die besten Nachwuchspferde im Fokus stehen. Das Finale im Nürnberger Burg-Pokal ist Showdown für die sieben- bis neunjährigen Dressurpferde auf St.Georg-Niveau. Für Sandra Nuxoll und Bonheur de La Vie rücken Lena Waldmann und Morricone nach. Im Finale des Louisdor-Preises treten dann die acht- bis zehnjährigen Youngster im Grand Prix gegeneinander an. Da Hubertus Schmidt mit Bonamour und Thomas Wagner mit Dark Pearl ausfallen, dürfen Insa Hansen und Rebroff sowie David Leßnig und Dior einspringen.

Internationales Weltcup-Spring-, Dressur und Fahrturnier (CSI5*-W/CDI-W/CAI-W) in London/GBR

Schon seit Montag wird in der Olympiahalle von London geritten. Im Grand Prix – der in diesem Jahr in einer neuen Kurz-Variante getestet wurde – und in der Weltcup-Kür dominierten Charlotte Dujardin und Freestyle. Frederic Wandres belegte als einziger deutscher Teilnehmer den vierten Platz. Ab heute steigen dann auch die Springreiter in das Turnier mit ein, für die es ebenso wie für die Dressurreiter und Fahrer um wichtige Weltcup-Punkte geht.

CDI-W: Frederic Wandres (Hagen a.T.W.).

CAI-W: Mareike Harm (Negernbötel).

CSI-W: Christian Ahlmann (Marl); Marcus Ehning (Borken); Markus Brinkmann (Herford); Alexander Kisselbach (Buseck).

Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier (CDI-W/P/CSI-W/2*/J) in Mechelen/BEL

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag geht es direkt weiter im Weltcup, der dann im belgischen Mechelen Station macht. Frederic Wandres wird im Dressurviereck dabei sein, Christian Ahlmann, Daniel Deußer und Christian Kukuk greifen im Parcours an. Letztere erhalten unter anderem Konkurrenz von dem französischen Trio Kevin Staut, Julien Epaillard und Simon Delestre.

CDI-W: Frederic Wandres (Hagen a.T.W.).

CDIP: Johannes Beeken (Bösel); Arwen-Charlotte Thaler (Nürtingen).

CSI5*-W: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Deutschland); Christian Kukuk (Riesenbeck).

CSI2*: Kendra Claricia Brinkop (Deutschland).

CSIJ: Julia Sonnen (Pulheim).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*-W) vom 26. bis 28. Dezember in Al Ain/UAE

Jörg Naeve (Bovenau); David Will (Marburg); Holger Wulschner (Passin).

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 1. bis 4. Januar 2020 in Abu Dhabi/UAE

Katharina Braulke (Deutschland); Jörg Naeve (Bovenau); David Will (Marburg); Holger Wulschner (Passin).

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

