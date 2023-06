Deutsches Para-Team Zweiter in Peelbergen

Das deutsche Team der Para-Dressurreiter sammelt fleißig Schleifen. Zuletzt wurde es eine silberfarbene im niederländischen Kronenberg, wo sich das Team von Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer lediglich den Gastgebern geschlagen geben musste.

Das beste Team des Para-Turniers im Pferdesportzentrum Peelbergen in Kronenberg waren die Gastgeber und amtierenden Weltmeister aus den Niederlanden. Insgesamt 440,032 Prozentpunkte sammelte das Team, bestehend aus Frank Hosmar mit Alphaville N.O.P., Demi Haerkens mit EHL Daula N.O.P, Annemarieke Nobel mit Doo Schufro und Sanne Voets mit Demantur RS2 N.O.P..

Mit gut sieben Prozentpunkten weniger schaffte es das deutsche Team auf Platz zwei (432,862). Die meisten Punkte – zweimal über 73 Prozent – für das Gesamtergebnis sammelte Grade II-Reiterin Heidemarie Dresing auf Dooloop. Auch Melanie Wienand auf Lemony’s Loverboy und die Deutschen Meister Regine Mispelkamp und Highlander Delight’s trugen jeweils zweimal über 70 Prozent zum Gesamtergebnis bei. Komplettiert wurde die Mannschaft von Grade V-Reiterin Isabell Nowak und Siracusa.

Platz drei in der Mannschaftswertung ging an Großbritannien. Gabriella Blake und Strong Beau, Georgia Wilson und Sakura, Isobelle Palmer und Je suis Adiva sowie Sophie Wells und Don Cara M sammelten insgesamt 431,333 Prozentpunkte.

Para-Dressur Peelbergen – Heidemarie Dresing dreifach siegreich

Mit ihren Wertungen in den Grand Prix A und B sammelte Heidemarie Dresing nicht nur eine Menge Punkte für das Team, sondern holte damit auch den Sieg in beiden Prüfungen. Im Grand Prix A erhielt sie 73,678 Prozent und erzielte damit das einzige Ergebnis über der 70 Prozent-Marke. Im Grand Prix B lautete das Ergebnis für die Reiterin aus Rheda-Wiedenbrücker 73,056 Prozent. Darüber hinaus siegte Heidemarie Dresing mit Dooloop ein drittes Mal am dritten Tag. Das Ergebnis in der Kür: 76,067 Prozent.

Als Einzelreiterin startete außerdem Martina Benzinger (Grade I) mit Nautika. Im Grand Prix A erzielte das Paar den vierten Platz (72,917), im Grand Prix B steigerten sie sich um einen Rang auf Platz drei (71,875). Die beste Platzierungen erritt sich die 62-Jährige mit ihrer Schimmelstute in der Kür, wo sie mit 74,145 Prozent bewertet und zweitbestes Paar wurden.

Alle Ergebnisse vom CPEDI3* finden Sie hier.

